위아이 (사진=위엔터테인먼트)

그룹 위아이(WEi)가 첫 번째 콘셉트 포토를 공개했다.위아이(장대현, 김동한, 유용하, 김요한, 강석화, 김준서)는 지난 16일과 17일 0시 공식 SNS를 통해 첫 번째 미니앨범 ‘IDENTITY : First Sight(아이덴티티 : 퍼스트 사이트)’의 개인 콘셉트 포토를 모두 오픈했다.첫 번째 콘셉트 포토는 i 버전으로, 위아이 멤버들의 올블랙 패션이 눈길을 끌었다. 전체적으로 다크한 분위기 속에서 개개인의 색다른 매력을 드러냈다.먼저 대현·요한·준서의 개인 콘셉트 포토가 베일을 벗으며 비주얼 그룹의 탄생을 예고했다. 이어 시크하고 우수에 찬 눈빛이 매력적인 동한·용하·석화까지 잇따라 공개됐다.특히 i 버전 개인 콘셉트 포토 역시 트레일러 영상과 티저 이미지에서도 볼 수 있었던 3대 3 조합으로 나뉘어 공개되면서 팬들의 궁금증을 한껏 배가시켰다. WE 버전에서는 어떤 콘셉트로 글로벌 팬들의 눈과 마음을 사로잡을지 기대가 모인다.한편 자신들만의 음악적 정체성으로 하나가 된 위아이의 첫 번째 미니앨범 ‘IDENTITY : First Sight’는 오는 10월 5일 오후 6시 전 음원사이트를 통해 만나볼 수 있다.이준현 한경닷컴 연예·이슈팀 기자기사제보 및 보도자료 hub@hankyung.com