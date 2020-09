트레저 (사진=YG엔터테인먼트)

YG 대형 신인 트레저의 신곡 '사랑해 (I LOVE YOU)' 뮤직비디오가 한꺼풀 베일을 벗으며 글로벌 팬들의 눈과 귀를 사로잡았다.YG엔터테인먼트는 16일 공식 블로그에 트레저의 두 번째 싱글앨범 타이틀곡 '사랑해 (I LOVE YOU)' 뮤직비디오 티저를 공개했다.순수하면서도 아련한 사랑의 감정을 떠올리게 하는 몽환적인 분위기부터 어딘가를 향해 질주하는 격정의 드라마가 약 29초 분량 영상에 함축됐다.교복을 맞춰 입은 채 밝은 에너지를 뿜어내는 트레저의 틴크러시 매력은 극대화됐다. 바닷가를 시작으로 드럼룸, 아지트 등 트레저 12명 멤버의 비주얼을 닮은 듯한 화려한 배경 연출은 뮤직비디오 본편에 대한 기대감을 증폭시켰다.또한 서정적인 도입부 멜로디와 반전되는 강렬한 드럼 비트와 중독성 강한 사운드가 점차 긴장감을 고조시켜 듣는 이의 심박수를 끌어올렸다.특히 영상 후반부에 "널 사랑해"라는 후렴구 노랫말과 달콤한 목소리는 트레저의 '사랑해 (I LOVE YOU)' 완곡에 대한 더 큰 궁금증과 기대감을 자아냈다.지난 8월 7일 데뷔한 트레저는 첫 싱글앨범 타이틀곡 ‘BOY’로 각종 글로벌 차트서 신인답지 않은 존재감을 뽐냈다. 'BOY'는 음원 공개 후 19개국 아이튠즈 톱송 차트 정상에 올랐고, 일본 최대 음원 사이트인 라인뮤직 일간 차트 1위, 중국 QQ뮤직 톱라이징차트 1위를 차지했다.트레저는 또 미국 빌보드 '월드 디지털 송 세일즈', '이머징 아티스트' 차트 상위권에 이름을 올렸다. 아울러 글로벌 파급력을 짐작할 수 있는 빌보드 '소셜 50' 차트에서는 데뷔 전 40위로 첫 진입한데 이어 15일 기준 4위까지 치솟는 무서운 상승세를 보였다.한편 예약 판매가 진행 중인 트레저의 두 번째 싱글앨범 'THE FIRST STEP : CHAPTER TWO'는 벌써 선주문량이 20만장에 육박하며 인기다. 이러한 추세라면 트레저는 데뷔 두 달이 채 되지 않은 시점에 두 장의 싱글앨범으로 총 50만 장의 음반 판매고를 올리는, 이른바 '하프 밀리언셀러' 반열에 올라설 가능성이 적지 않다.'사랑해 (I LOVE YOU)'를 타이틀곡으로 내세운 트레저의 'THE FIRST STEP : CHAPTER TWO' 음원은 9월 18일 오후 6시 발매된다. 타이틀곡과 수록곡 인스트루멘탈 버전까지 수록된 피지컬 음반은 9월 22일 YG셀렉트를 비롯한 전국 온·오프라인 음반 매장에서 만나볼 수 있다.이준현 한경닷컴 연예·이슈팀 기자기사제보 및 보도자료 hub@hankyung.com