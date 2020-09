‘데뷔 카운트다운 본격 돌입’ 위아이, ‘WE, I 버전’ 콘셉트부터 리릭 이미지까지 풍성

[연예팀] 위아이가 본격 데뷔카운트다운에 시동을 걸었다.위아이(장대현 김동한 유용하 김요한 강석화 김준서)는 15일 0시 공식 SNS를 통해 첫 번째 미니앨범 ‘아이덴티티: 퍼스트 사이트(IDENTITY : First Sight)’ 프로모션 이미지를 게재했다.공개된 이미지에 따르면 위아이는 콘셉트 이미지 #i 버전과 #WE 버전, 트랙리스트, 뮤직비디오 티저, 하이라이트 메들리, 타이틀 리릭 이미지 등을 순차적으로 공개하며 데뷔 분위기를 고조시킬 예정이다.이어 17일부터 전 온라인 음반사이트를 통해 첫 미니앨범 ‘아이텐티티: 퍼스트 사이트’ 예약 판매가 시작된다.위아이의 데뷔 앨범 ‘아이덴티티: 퍼스트 사이트’는 ‘첫눈에 우린 하나라는 것을 느꼈다’라는 의미가 담겨있다. 실력과 비주얼을 모두 겸비하고 있는 위아이는 자신들의 음악적 정체성을 대중에 각인시킬 것을 예고, 어떤 음악 장르와 이야기로 첫 앨범의 포문을 열지 기대가 모인다.한편, 위아이는 오는 10월5일 오후 6시 전 음원사이트에 첫 번째 미니앨범 ‘아이덴티티: 퍼스트 사이트’를 발매하고 활발하게 데뷔 활동을 펼칠 전망이다.이에 앞서 위아이는 공식 유튜브 채널에 매주 월요일 개인 커버 영상을 랜덤으로 오픈하고, 금요일에는 위엔터테인먼트 자체 리얼리티 콘텐츠 ‘OUI GO UP 위인전’을 공개하며 팬들과 소통을 이어가고 있다.(사진제공: 위엔터테인먼트)bnt뉴스 기사제보 star@bntnews.co.kr