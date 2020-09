크나큰 트랙 리스트 공개(사진= 220엔터테인먼트)

그룹 크나큰(KNK)의 세 번째 미니앨범 트랙리스트가 베일을 벗었다.크나큰(김지훈, 박서함, 이동원, 정인성, 오희준)의 소속사 220엔터테인먼트는 지난 13일 0시, 공식 SNS 채널을 통해 세 번째 미니앨범 ‘KNK AIRLINE’의 트랙리스트와 가사를 공개했다.공개된 트랙리스트에 따르면 이번 앨범에는 타이틀곡 ‘RIDE’을 비롯해 인트로곡 ‘바람 가을에서(Autumn, Breeze)’와 수록곡 ‘HIGHWAY’, ‘이유(You are my reason)’, ‘TIME’까지 총 5곡이 수록됐다.타이틀곡 ‘RIDE’는 강다니엘 ‘Runaway’, 아스트로 ‘Knock’, ITZY ‘Not Shy’등 2020년 왕성한 활동을 하고 있는 프로듀싱팀 THE HUB와 JQ, 작사팀 makeumine의 콜라보로 한층 완성도를 높였다.또한 ‘KNK AIRLINE’의 전체 가사 담긴 풀 리릭 이미지도 함께 공개해 신보에 대한 팬들의 궁금증이 최고조에 이르고 있다.2016년 첫 번째 싱글 앨범 'KNOCK'로 데뷔한 크나큰은 이후 'BACK AGAIN', '비', 'LONELY NIGHT', 'SUNSET' 등 다채로운 콘셉트로 많은 사랑을 받으며 가요계에서 두각을 나타내온 바. 이번 신보를 통해 차별화된 음악적 색깔과 화려한 퍼포먼스로 2020년 하반기 가요계를 뜨겁게 달굴 수 있을지 귀추가 주목되고 있다.한편, 크나큰(KNK)의 세 번째 미니 앨범 'KNK AIRLINE'은 오는 17일 오후 6시 각종 온라인 음원사이트를 통해 베일을 벗는다.김나경 한경닷컴 연예·이슈팀 기자기사제보 및 보도자료 hub@hankyung.com