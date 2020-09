원호 Open Mind 틱톡 유튜브(사진= 하이라인엔터테인먼트)

가수 원호의 첫 번째 미니앨범 타이틀곡 ‘Open Mind’의 뮤직비디오가 전 세계 팬들을 사로잡았다.지난 4일 공개된 원호의 첫 번째 미니앨범 ‘Love Synonym #1 : Right for Me(러브 시노님 #1 : 라이트 포 미)’의 타이틀곡 ‘Open Mind(오픈 마인드)’ 뮤직비디오가 전 세계 크리에이터를 통해 뜨거운 관심을 받고 있다.원호의 첫 번째 미니앨범 ‘Love Synonym #1 : Right for Me(러브 시노님 #1 : 라이트 포 미)’는 발매와 동시에 월드 와이드 아이튠즈 앨범 차트에서 1위를 차지해 화제를 모았다. 이와 함께 아이튠즈 톱 K-POP 앨범 차트에서 미국, 영국, 캐나다 등 전 세계 20개 국가에서 1위를 차지했으며, 그 외에도 대만, 베트남, 일본, 홍콩 등 10개 지역에서 TOP3에 안착해 글로벌 대세로서의 입지를 다졌다.뿐만 아니라 글로벌 숏 미디어 플랫폼 틱톡(TikTok)에서는 원호의 타이틀곡 ‘Open Mind’ 해시태그가 900만 뷰를 돌파하는 기염을 토했으며, 유튜브에서는 ‘Open Mind’ 뮤직비디오를 본 해외 팬들의 다양한 리액션이 시선을 사로잡았다. 이들은 “믿기지 않는 춤 실력이다.”, “멋진 복근과 몸을 가졌다.”, “너무 멋있다. 노래도 좋고, 춤도 잘 추고 너무 잘 했다고 얘기해 주고 싶다. 너무 자랑스럽다.”라며 뜨거운 반응을 이끌어냈다.특히 드라마 ‘애로우’ 시리즈로 유명한 할리우드 배우 콜트 하인즈(Colton Haynes)가 유튜브와 틱톡을 통해 리액션 비디오를 공개해 원호의 완벽한 바디라인과 파워풀한 퍼포먼스에 감탄을 표하며 더욱 화제를 모으고 있다.타이틀곡 ‘Open Mind’는 리드미컬하면서도 몽환적인 분위기의 일렉트로닉 팝 곡으로, 묵직한 베이스와 점점 고조되는 구성이 강렬한 인상을 남기며, 자신도 모르게 빠져드는 새로운 세계로의 강한 이끌림을 노래한다.한편, 원호는 오늘(13일) SBS ‘인기가요’에 출연해 타이틀곡 ‘Open Mind(오픈 마인드)’의 데뷔 무대를 이어간다.신지원 한경닷컴 연예·이슈팀 기자기사제보 및 보도자료 hub@hankyung.com