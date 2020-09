원호(사진=방송화면캡쳐)

가수 원호가 타이틀곡 ‘Open Mind’로 강렬한 데뷔 무대를 펼쳤다.원호는 12일 오후 방송된 MBC '쇼! 음악중심'에 출연해 첫 번째 미니앨범 'Love Synonym #1 : Right for Me'의 타이틀곡 'Open Mind’으로 무대를 가득 채웠다.이날 완벽한 바디라인이 드러나는 푸른색 계열의 타이트 티셔츠를 입고 등장한 원호는 한층 짙어진 분위기로 섹시한 매력을 발산했다. 특히 격렬한 안무에도 흔들리지 않는 안정적인 라이브는 보는 이들의 눈과 귀를 매료시켰다.타이틀곡 ‘Open Mind(오픈 마인드)’는 자신도 모르게 빠져드는 새로운 세계로의 강한 이끌림을 노래했으며, 컴백을 기다려준 국내 및 해외 팬들 모두와 소통하기 위해 한국어와 영어 등 두 가지 버전으로 발매됐다.원호의 데뷔 앨범 ‘Love Synonym #1 : Right for Me(러브 시노님 #1 : 라이트 포 미)’는 발매와 동시에 월드 와이드 앨범 파트 1위에 이름을 올린 것은 물론, 아이튠즈 톱 K-POP 차트에서 미국, 영국, 캐나다 등 전 세계 20개 국가 1위를 차지, 그 외에도 대만, 베트남, 일본, 홍콩 등 10개 지역에서 TOP3에 안착하며 글로벌 대세의 행보를 걷고 있다.한편, 원호는 지난 4일 첫 번째 미니앨범 ‘Love Synonym #1 : Right for Me(러브 시노님 #1 : 라이트 포 미)’를 발매하고 음악 방송에 출연해 다양한 매력을 발산하고 있다.이준현 한경닷컴 연예·이슈팀 기자기사제보 및 보도자료 hub@hankyung.com