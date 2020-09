크나큰(사진=220엔터테인먼트)

그룹 크나큰(KNK)의 청량함 가득한 콘셉트 이미지가 공개됐다.크나큰(김지훈, 박서함, 이동원, 정인성, 오희준)의 소속사 220엔터테인먼트는 12일 0시, 공식 SNS를 통해 세 번째 미니 앨범 ‘KNK AIRLINE’의 OFF 버전 콘셉트 이미지를 공개했다.앞서 공개된 ON 버전 콘셉트 이미지로 완벽한 제복 핏을 뽐내며 팬들의 심장을 저격한 크나큰은 OFF 버전 티저를 통해 자유분방한 포즈와 내추럴한 스타일링으로 청량한 매력을 가득 담아내 신곡 콘셉트에 대한 기대감을 높였다.특히 단체 콘셉트 이미지에서 멤버들은 싱그러운 미소를 띠며 심쿵을 유발하는 눈빛을 발산해 팬들의 폭발적인 반응을 이끌어냈다.오는 17일 발매될 크나큰의 세 번째 미니앨범 ‘KNK AIRLINE’은 세계적으로 힘든 시기이지만 마음만이라도 지루한 일상에서 벗어나 크나큰과 함께 여행을 떠나보자는 메시지를 담아내 시원한 힐링감을 선사할 예정이다.지난해 7월 네 번째 싱글 ‘SUNSET’ 발표 이후, 약 1년 2개월 만에 본격적인 활동에 나서는 크나큰은 세 번째 미니앨범 ‘KNK AIRLINE’을 통해 역대급 이미지 변신을 예고, 오랜 시간 기다려온 팬들의 갈증을 해소시키며 뜨거운 반응을 얻을 것으로 기대를 모으고 있다.한편, 크나큰(KNK)의 세 번째 미니앨범 ‘KNK AIRLINE’은 오는 17일 6시 각종 온라인 음원사이트를 통해 베일을 벗는다.신지원 한경닷컴 연예·이슈팀 기자기사제보 및 보도자료 hub@hankyung.com