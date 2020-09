위아이(사진=위엔터테인먼트)

그룹 위아이(WEi)가 10월 5일 데뷔 날짜를 확정하고 카운트다운에 돌입했다.위아이(장대현, 김동한, 유용하, 김요한, 강석화, 김준서)는 12일 0시 공식 SNS를 통해 데뷔 트레일러 영상을 공개하며 본격적으로 가요계에 출사표를 던질 것을 예고했다.공개된 영상은 하늘을 가로지르는 유성을 보게 된 요한과 대현, 준서의 모습으로 시작했다. 곧이어 밤하늘에서 빛을 발하며 지상으로 내려온 나비와 마주한 동한, 석화, 용하의 모습이 그려졌고, 그들의 손에 있던 유성과 나비가 다시 하늘로 솟구치며 완전체 위아이의 모습이 드러났다.위아이는 올 화이트 의상을 입고 강렬한 아우라를 발산했으며, 마치 광활한 우주를 향해 가는 듯한 의미심장한 엔딩과 'First Sight(퍼스트 사이트)'라는 단어가 담겨 보는 이들의 궁금증을 자아냈다.한편 위아이는 매주 커버 영상 공개와 위엔터테인먼트 자체 리얼리티 콘텐츠 'OUI GO UP 위인전'을 통해 팬들과의 만남을 이어가고 있다.신지원 한경닷컴 연예·이슈팀 기자기사제보 및 보도자료 hub@hankyung.com