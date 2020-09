원호 (사진=하이라인엔터테인먼트)

전 세계 팬들의 사랑을 받고 있는 원호가 데뷔 무대를 이어간다.원호는 오늘(12일) 방송되는 MBC ‘쇼! 음악중심’을 통해 첫 번째 미니앨범 ‘Love Synonym #1 : Right for Me(러브 시노님 #1 : 라이트 포 미)’ 타이틀곡 ‘Open Mind(오픈 마인드)’의 주말 첫 음악 방송 데뷔 신고식을 치른다.앞서 방송된 Mnet ‘엠카운트다운’, KBS2 ‘뮤직뱅크’를 통해 신곡 ‘Open Mind’의 눈을 뗄 수 없는 강렬한 퍼포먼스를 선보여 화제에 오른 원호. 오늘(12일) 방송될 MBC ‘쇼! 음악중심’에서는 어떤 무대로 팬들의 심장을 저격할지 기대를 높이고 있다.타이틀곡 ‘Open Mind’는 리드미컬하면서도 몽환적인 분위기의 일렉트로닉 팝 곡으로, 묵직한 베이스와 점점 고조되는 구성이 강렬한 인상을 남기며, 자신도 모르게 빠져드는 새로운 세계로의 강한 이끌림을 노래한다.특히 원호의 첫 번째 미니앨범 ‘Love Synonym #1 : Right for Me(러브 시노님 #1 : 라이트 포 미)’는 발매와 동시에 월드 와이드 아이튠즈 앨범 차트에서 1위를 차지해 화제를 모았다. 이와 함께 아이튠즈 톱 K-POP 앨범 차트에서 미국, 영국, 호주, 이탈리아, 캐나다 등 전 세계 20개 국가에서 1위를 차지했으며, 그 외에도 대만, 베트남, 싱가폴, 일본, 홍콩 등 10개 지역에서 TOP3에 안착하는 등 글로벌 대세로서의 입지를 다지고 있다.한편 원호는 오늘(12일) MBC ‘쇼! 음악중심’에 출연해 타이틀곡 ‘Open Mind(오픈 마인드)’의 데뷔 무대를 가질 예정이다.이준현 한경닷컴 연예·이슈팀 기자기사제보 및 보도자료 hub@hankyung.com