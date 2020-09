전소미 (사진=유튜브 캡처)

‘국민 센터’ 전소미의 유튜브 리얼리티 ‘아이 엠 소미(I AM SOMI)’의 스페셜 에피소드 티저 영상이 공개됐다.전소미의 소속사 더블랙레이블은 지난 10일 공식 유튜브 채널을 통해 유튜브 리얼리티 ‘아이 엠 소미’ 스페셜 에피소드 티저 영상을 깜짝 공개해 화제를 모으고 있다.새로이 공개될 스페셜 에피소드는 ‘아이 엠 소미’를 사랑해 준 많은 팬들을 위해 준비된 특별 편으로, 지난 7월 22일 발매된 전소미의 싱글 ‘What You Waiting For’의 활동기가 담겨 있어 눈길을 끈다.티저 영상 속에는 본업 하는 모습, 일상 속 모습 등 ‘비타솜’ 전소미의 매력을 한껏 드러내며 공개되지 않았던 다양한 비하인드를 팬들과 나눌 것으로 예고돼 본편에 대한 기대감이 고조되고 있다.전소미의 유튜브 단독 리얼리티 ‘아이 엠 소미(I AM SOMI)’는 시작과 동시에 남다른 화제를 일으키며 그의 남다른 스타성을 입증시킨 바. 특히 유튜브 통합 조회 수 1,726만 뷰를 달성, 유튜브 채널에서 콘텐츠를 선보이는 연예인들이 많지만 전소미는 이들 중에서도 눈에 띄게 높은 조회 수를 기록하며 전 세계적으로 인기를 끌었다.한편 전소미의 유튜브 리얼리티 ‘아이 엠 소미(I AM SOMI)’ 스페셜 에피소드는 유튜브 채널을 통해 공개될 예정이다.이준현 한경닷컴 연예·이슈팀 기자기사제보 및 보도자료 hub@hankyung.com