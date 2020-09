'사랑의 콜센타'(사진=방송 화면 캡처)

TOP6가 뮤지컬 배우들과의 대결에서 1점차로 승리를 거머쥐었다.10일 오후 tv조선에서 방송된 '신청곡을 불러드립니다 - 사랑의 콜센타'에서는 '뮤지컬 배우 특집'으로 꾸며져 김준수, 차지연, 홍지민, 강홍석, 루나, 신인선이 출격해 TOP6와 1대1 데스매치를 펼쳤다.첫 번째 출연자 차지연은 '서편제'의 '살다 보면'으로 가왕의 저력을 뽐냈다. 이어 강홍석은 '킹키부츠'의 'Land of Lola'로 흥 넘치는 무대를 예고했다. 홍지민은 '드림걸즈'의 'One Night Only'로 감탄을 자아냈다.신인선은 '모차르트'의 '나는 쉬카네더'로 매력을 발산했다. 또한 에프엑스 멤버에서 10년차 뮤지컬 배우가 된 루나는 '댄싱 퀸'으로 시원한 가창력을 뽐냈다. 마스터에서 뮤지컬배우로 돌아온 김준수는 'Loving You Keeps Me Alive'로 귀호강을 시켰다.마지막 대결에서 이찬원은 루나에게 "가왕은 거기에서나 알아주는 것"이라고 했고, 루나는 "가왕이 왜 가왕인지 보여주겠다"고 예고했다. 이찬원은 '님은 먼 곳에'로 97점을 받았다. 루나는 '너를 위해'를 열창했으나 96점을 받아 아깝게 패배했다.이로서 총점에서는 563 대 560으로 TOP6 트롯맨들이 최종 승리했다. 홍지민은 "노래 잘하는 건 알았지만 이 정도인지는 몰랐다. 뜨겁게 응원하겠다. 정말 최고였다"라며 트롯맨들을 칭찬했다.이준현 한경닷컴 연예·이슈팀 기자기사제보 및 보도자료 hub@hankyung.com