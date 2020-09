‘뮤직뱅크’ 원호 (사진=방송 캡처)

가수 원호가 시선을 압도하는 화려한 데뷔 무대를 선보였다.원호는 11일 방송된 KBS 2TV ‘뮤직뱅크’에서 첫 번째 미니앨범 ‘Love Synonym #1 : Right for Me(러브 시노님 #1 : 라이트 포 미)’ 타이틀곡 ‘Open Mind(오픈 마인드)’ 데뷔 무대를 선보여 뜨거운 반응을 얻고 있다.완벽한 몸매가 드러나는 타이트한 반팔 셔츠를 입고 무대에 오른 원호는 표정 하나, 몸짓 하나에도 섹시함을 담아내 팬들의 심장을 저격했다. 또한 한 시도 눈을 뗄 수 없는 강렬한 퍼포먼스와 안정적인 라이브 실력으로 글로벌 팬들의 시선을 단번에 사로잡았다.타이틀곡 ‘Open Mind(오픈 마인드)’는 자신도 모르게 빠져드는 새로운 세계로의 강한 이끌림을 노래했으며, 컴백을 기다려준 국내 및 해외 팬들 모두와 소통하기 위해 한국어와 영어 등 두 가지 버전으로 발매됐다.원호의 데뷔 앨범 ‘Love Synonym #1 : Right for Me(러브 시노님 #1 : 라이트 포 미)’는 발매와 동시에 월드 와이드 앨범 파트 1위에 이름을 올린 것은 물론, 아이튠즈 톱 K-POP 차트에서 미국, 영국, 캐나다 등 전 세계 20개 국가 1위를 차지했으며 그 외에도 대만, 베트남, 일본, 홍콩 등 10개 지역에서 TOP3에 안착해 떠오르는 글로벌 대세임을 입증했다.한편, ‘엠카운트다운’에 이어 ‘뮤직뱅크’에서도 데뷔 무대를 성공적으로 마무리한 원호는 신곡 ‘Open Mind’로 활발한 활동을 이어갈 예정이다.신지원 한경닷컴 연예·이슈팀 기자기사제보 및 보도자료 hub@hankyung.com