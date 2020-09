더 블랭크 숍, '테일러' 트랙리스트 공개 /사진=안테나 제공

프로듀서 더 블랭크 숍(The BLANK Shop)의 첫 정규앨범 트랙리스트가 전격 공개됐다.소속사 안테나는 공식 SNS를 통해 프로듀서 더 블랭크 숍의 첫 번째 정규앨범 '테일러(Tailor)'의 트랙리스트를 선보이며 화려한 컬래버레이션 라인업을 알렸다.공개된 트랙리스트에 따르면 더 블랭크 숍의 첫 정규앨범 '테일러'는 데이식스(DAY6) 원필과 백예린이 가창한 '사랑노래'와 '위 아 올 뮤즈(We are all Muse)'를 더블 타이틀로 내세웠다.이 외에도 '아모네대츠카포네', '물러설 곳 없는 사람', '사랑 없이 어떻게 살아', '게으른 아침들', '스테이 앳 홈(Stay at home)', '킥 더 라디오(Kick The Radio)', '합주 중', '랜선탈출', '옷장에 곰팡', '하품하게 되는 노래', '500,000', '내가 할 수 없는 일' 등 총 14곡으로 풍성하고 다채롭게 구성했다.특히 원필과 백예린을 필두로 선우정아, 10CM, 하헌진, 까데호, 이진아, 안녕하신가영까지 화려한 컬래버레이션 라인업을 완성해 앨범에 대한 기대감을 높였다.이처럼 재즈 피아니스트 윤석철은 더 블랭크 숍으로 본격 프로듀서 활동을 시작한다. 첫 정규앨범 '테일러'를 통해 아티스트 맞춤형의 폭넓은 음악을 선보일 예정으로, 윤석철은 전곡 프로듀싱은 물론 노래와 작곡, 피아노 연주 등 '일인 다역'을 소화하며 프로듀서로서의 진가를 발휘했다.더 블랭크 숍의 첫 정규앨범 '테일러'는 17일 오후 6시 각종 음원사이트를 통해 첫 공개된다.김수영 한경닷컴 기자 swimmingk@hankyung.com 기사제보 및 보도자료 newsinfo@hankyung.com