트와이스 1위, 日 주간차트 정상 석권 [공식]

트와이스, 일본 베스트 앨범 3집 '#TWICE3' 발매 앞서

수록곡 'STUCK IN MY HEAD' 일본어 버전 선공개

트와이스의 일본 베스트 앨범 수록곡 'STUCK IN MY HEAD'(스턱 인 마이 헤드)가 라인 뮤직 주간 톱 100 차트 1위에 올랐다.'STUCK IN MY HEAD'는 2019년 4월 한국에서 발표한 미니 7집 ‘FANCY YOU’(팬시 유)의 수록곡으로, 이번 베스트 앨범에 담기 위해 일본어로 새로 가창했다.트와이스는 베스트 3집 '#TWICE3'(해시태그트와이스3) 발매에 앞선 지난 2일 'STUCK IN MY HEAD' 일본어 버전을 선공개했다.공개되자마자 일본 음원 사이트 라인 뮤직 2일자 일간 톱 100 차트 1위로 진입했고, 이 기세를 몰아 9월 2일부터 8일까지 주간 차트정상을 석권했다.트와이스는 상대를 들었다 놨다 해 정신 못 차리게 만들겠다는 과감한 메시지를 던진 이 노래를 통해 달콤함과 시크함 두 가지 매력을 동시에 표현했다.'STUCK IN MY HEAD'는 16개 도시 25회 규모의 월드투어 'TWICE WORLD TOUR 2019 'TWICELIGHTS''(트와이스 월드투어 2019 '트와이스라이츠') 오프닝 곡으로, 전 세계 팬들에게는 더욱 특별한 추억이 담겨 있다.한편, 트와이스는 지난 7월 공개한 일본 싱글 6집 'Fanfare'(팡파르)가 25만 장 이상의 출하량을 기록, 현지 레코드 협회로부터 플래티넘 음반 인증을 받았다.이로써 일본에서 발매한 10장의 음반 모두 플래티넘 인증을 획득하는 놀라운 대기록을 달성했다.9월 16일 발표할 베스트 3집 '#TWICE3'로 '11연속 플래티넘'에 성공해 'K팝 대표 걸그룹'다운 위상을 다시 한번 떨칠 수 있을지 귀추가 모아진다.김예랑 한경닷컴 기자 yesrang@hankyung.com 기사제보 및 보도자료 newsinfo@hankyung.com