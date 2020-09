프로미스나인, 미니 3집 '마이 리틀 소사이어티' 단체 오피셜 포토 공개

프로미스나인 (사진=오프더레코드)

걸그룹 프로미스나인(fromis_9)이 새로운 이미지로 기분 좋은 설렘을 선사했다.프로미스나인은 지난 8일 오후 공식 SNS 계정을 통해 세 번째 미니앨범 ‘My Little Society(마이 리틀 소사이어티)’ My society ver. 단체 오피셜 포토 2장을 업로드했다.공개된 2장의 이미지 속에는 한자리에 모여 즐겁게 파티를 즐기는 프로미스나인 아홉 멤버의 모습이 담겼다. 사진으로 보기만 해도 눈부신 ‘프체발광’(프로미스나인+자체발광) 비주얼이 시선을 사로잡는 가운데, 멤버들의 화사한 미소가 보는 이들의 기분도 덩달아 좋아지게 만든다.컴백에 앞서 개인 및 단체 오피셜 포토 공개를 마친 프로미스나인은 기존에 보여준 귀엽고 발랄한 콘셉트와는 또 다른 느낌의 성숙하고 여성미 넘치는 매력을 발산하며 미니 3집 ‘My Little Society’를 향한 기대감을 높이고 있다.‘My Little Society’는 지난해 6월 발매한 싱글 앨범 '펀 팩토리(FUN FACTORY)’ 이후 프로미스나인이 약 1년 3개월 만에 공개하는 신보다. 밝고 상큼한 기존 매력과 더불어 한 뼘 더 성장한 아홉 멤버의 모습을 이번 앨범을 통해 확인할 수 있을 전망이다.한편 프로미스나인의 세 번째 미니앨범 ‘My Little Society’는 오는 16일 오후 6시 각종 온라인 음원사이트를 통해 발매된다.이준현 한경닷컴 연예·이슈팀 기자기사제보 및 보도자료 hub@hankyung.com