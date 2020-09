업텐션 선율, 치명적인 눈빛으로 분위기 압도

[연예팀] 업텐션 선율의 치명적인 눈빛이 담긴 두 번째 스펙트럼 포토가 공개됐다.9일 업텐션은 공식 SNS 채널을 통해 ‘UP10TION [Light UP] SPECTRUM PHOTO Ⅱ’를 공개했다.공개된 사진에는 다채로운 컬러 수트를 착용한 업텐션의 모습이 포착, 앞서 지난 7일 공개된 SPECTRUM PHOTO Ⅰ 속 올 화이트 업텐션의 모습과 상반되는 다양한 컬러의 업텐션의 모습이 눈길을 끌었다.하늘색 수트를 착용한 선율은 화사한 이미지를 선사하는가 하면, 치명적인 눈빛으로 분위기를 압도하며 반전 매력을 선사했다.또한 연보라색 수트의 고결, 핑크색 수트의 샤오 등 업텐션 멤버 모두 각기 다른 컬러의 수트로 다채로운 매력과 분위기를 발산하며 앨범에 대한 기대감을 자극했다.지난해 8월 여덟 번째 미니앨범 'The Moment of Illusion'을 발매하고 활발한 활동을 펼쳤던 업텐션은 지난 4일 컴백 스케줄러를 공개, 1년여의 공백기를 깨고 오는 24일 아홉 번째 미니앨범 'Light UP'으로 컴백을 예고해 팬들의 시선을 사로잡았다.특히 최근 MBN ‘보이스트롯’을 통해 독보적인 실력을 발산하며 전 연령대의 사랑을 받고 있는 선율의 컴백에 뜨거운 관심이 쏠리고 있는 가운데 앞서 다양한 컨셉을 시도하며 ‘만능 컨셉돌’로 활약을 펼쳤던 업텐션이 'Light UP'을 통해 어떤 모습을 보여줄 것인지 궁금증을 자아내고 있다.한편, 쿤, 고결, 비토, 선율, 규진, 환희, 샤오 7인조로 진행되는 업텐션의 아홉 번째 미니앨범 'Light UP'은 오는 24일 온, 오프라인 발매된다.(사진제공: TOP MEDIA)bnt뉴스 기사제보 star@bntnews.co.kr