밴드 이디오테잎이 그레타 툰베리에게 전하는 마음은

새 싱글 '쏘리 투 그레타'…환경과 사회에 대한 메시지 담아3인조 일렉트로닉 밴드 이디오테잎이 스웨덴의 청소년 환경운동가 그레타 툰베리에게 전하는 마음을 신곡에 담았다.9일 소속사 두루두루 아티스트 컴퍼니에 따르면 이디오테잎은 전날 오후 6시 새 싱글 '쏘리 투 그레타'(Sorry to Greta)를 발매했다.환경과 사회에 대한 메시지를 담은 이번 싱글 음반에는 동명의 타이틀곡 '쏘리 투 그레타'와 '와이 데이 헤이트 어스'(Why They Hate Us) 등 두 곡이 담겼다.타이틀곡은 투어를 다니며 탄소배출량이 월등히 높은 비행기를 이용하는 것에 대해 툰베리에게 미안한 마음을 담았다.소속사는 "이는 유럽에서 미국으로 이동할 때 비행기가 아닌 '태양광 요트'를 이용해 환경에 주는 부정적인 영향을 최소화하고자 했던 그레타 툰베리와 대비된다"며 곡에 담긴 뜻을 설명했다.이디오테잎은 일렉트로닉과 록을 조합해 혁신적인 음악을 선보여왔다.한국대중음악상에서 '최우수 댄스 & 일렉트로닉 음반상'을 2회 수상하기도 했다.지난 7월과 8월 발매한 곡 '투 올드 투 다이 영'(Too Old to Die Young)과 '라이트 앤서 투 더 롱 퀘스쳔'(Right Answer to the Wrong Question)이 '피파 온라인 4' 게임에 수록되며 화제를 모았다.