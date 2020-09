샤이니 태민, 타이틀 곡 ‘Criminal’ 무대 오는 12일 ‘더 스테이지’ 첫 공개

[연예팀] 샤이니 태민의 타이틀 곡 ‘크리미널(Criminal)’ 무대가 ‘TAEMIN THE STAGE’를 통해 최초 공개된다.‘TAEMIN THE STAGE’는 태민의 신곡 무대를 다양하게 즐길 수 있는 영상 콘텐츠로, 오는 12일 오후 8시 유튜브 샤이니 채널 및 네이버TV SMTOWN 채널을 통해 타이틀 곡 ‘크리미널(Criminal)’ 무대가 첫 공개된다. 이어 수록곡 ‘일식 (Black Rose)’과 ‘네모 (Nemo)’ 무대 영상, 인터뷰 영상, 메이킹 클립도 순차 오픈된다.특히 타이틀 곡 ‘크리미널(Criminal)’ 퍼포먼스는 태민과 세계적인 안무가 스가와라 코하루가 ‘무브(MOVE)’ ‘원트(WANT)’에 이어 다시 한번 호흡을 맞췄음은 물론, 유명 안무가 캐스퍼도 참여해, 콘셉추얼한 가사의 스토리텔링에 맞춰 끈을 활용한 안무, 다이내믹한 동작 등 태민의 표현력이 돋보이는 무대를 만날 수 있다.또한 지난 7일 공개된 태민 정규 3집 ‘네버 고나 댄스 어게인 : 액트 1(Never Gonna Dance Again : Act 1)’은 아이튠즈 톱 앨범 차트에서 일본, 뉴질랜드, 엘살바도르, 인도네시아, 멕시코, 싱가포르, 슬로바키아, 스리랑카, 리투아니아, 필리핀, 스웨덴, 터키가 추가된 전 세계 32개 지역 1위에 올랐다.더불어 태민은 이번 앨범으로 국내 음반 및 음원 차트 1위, 중국 최대 음악 사이트 QQ뮤직 디지털 앨범 판매 차트 1위, 일본 라인 뮤직 앨범 톱 100 차트 1위를 차지하는 등 글로벌 인기 보여주고 있다.한편, 태민은 오는 10일 오후 8시 방송되는 KBS Cool FM ‘강한나의 볼륨을 높여요’에 출연한다.(사진제공: SM엔터테인먼트)bnt뉴스 기사제보 star@bntnews.co.kr