태민, 정규 3집 ‘Act 1’ 아이튠즈 전 세계 20개 지역 1위...'역솔남’ 파워 입증

[연예팀] 샤이니 태민이 컴백과 동시에 각종 차트 1위를 차지했다.지난 7일 공개된 태민 정규 3집 '네버 고나 댄스 어게인 : 액트1(Never Gonna Dance Again : Act 1)'은 아이튠즈 톱 앨범 차트에서 미국, 캐나다, 아르헨티나, 브라질, 칠레, 콜롬비아, 코스타리카, 페루, 에콰도르, 핀란드, 노르웨이, 러시아 등 전 세계 20개 지역 1위에 올랐다.더불어 이번 앨범은 한터차트, 예스24, 핫트랙스 등 국내 음반 차트 일간 1위를 차지했으며, 중국 최대 음악 사이트 QQ뮤직의 디지털 앨범 판매 차트, 일본 라인 뮤직 앨범 톱 100 차트도 1위를 기록했다.또한 타이틀 곡 '크리미널(Criminal)' 역시 공개 이후 바이브, 지니, 벅스 1위는 물론 주요 음원 차트 상위권에 올라, 태민의 뜨거운 인기를 다시 한번 확인 시켰다.이번 앨범에는 타이틀 곡 '크리미널(Criminal)'을 비롯해 '일식 (Black Rose)' '스트레인저스(Strangers)' '해몽 (Waiting For)' '클락워크(Clockwork)' '저스트 미 앤드 유(Just Me And You)' '네모 (Nemo)', 일본 발표곡 '페이머스(Famous)' 한국어 버전, 프롤로그 싱글로 선보인 '투 키즈(2 KIDS)'까지 총 9곡이 수록되어, 태민의 다채로운 음악 색깔을 만나 볼 수 있다.(사진제공: SM엔터테인먼트)