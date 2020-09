‘기대 안할 수 없는 조합’ 블루-나플라, 10일 싱글 ‘내탓’ 발매

[연예팀] 블루, 나플라가 새 싱글앨범을 발매한다.오는 10일(목) 오후 6시 새 싱글 앨범 ‘내 탓’의 발매를 앞두고 있는 ‘Downtown Baby’ 역주행 주인공 블루(BLOOD), Mnet ‘쇼미더머니 777’ 우승자 나플라는 지난 7일 소속사 메킷레인 레코즈 공식 SNS 채널과 개인 SNS 계정을 통해 새 뮤직비디오 스틸컷을 공개하며 뜨거운 화제를 모으고 있다.공개된 여러 장의 뮤직비디오 스틸컷은 선생님, 학생, 교복 등 학교를 연상하게 하는 다양한 이미지가 담겨 있어 눈길을 사로잡으며 이번 새 싱글 앨범의 뮤직비디오에 대한 궁금증을 한층 더 자극하고 있다.특히, 지난 5일(토) 블루와 나플라는 개인 SNS 계정을 통해 교복을 착용한 사진을 깜짝 업로드하며 팬들의 호기심을 자아낸 바 있어 새 싱글 앨범 ‘내 탓’의 콘셉트에 대한 기대감을 더욱더 높이고 있다.이처럼 뮤직비디오 스틸컷을 공개하며 싱글 앨범 발매 소식을 전한 블루와 나플라는 힙합 레이블 메킷레인 레코즈 소속 아티스트다. 역주행 신화의 주인공 블루는 지난 7월 ‘내가 담배 태울 때(When I smoke)’와 ‘Let It Go’가 수록된 더블 싱글 앨범 ‘Hey, Go smile’을 발매하며 음악 팬들의 열렬한 반응을 얻었다.또한, 나플라는 가수 제시의 세 번째 미니앨범 ‘NUNA’의 수록곡 ‘Put it on ya’의 피처링에 참여하며 리스너들의 귀를 사로잡았을 뿐만 아니라 최근 싱어송라이터 미아(Mia), 따마(THAMA) 등 다양한 아티스트들의 앨범에 피처링하며 활발한 음악 활동을 이어가고 있다.이에 소속사 메킷레인 레코즈는 “블루와 나플라의 새 싱글 앨범 ‘내 탓’이 오는 10일 오후 6시 발매된다. 두 아티스트의 첫 합작 싱글 앨범인 만큼 최고의 음악적 시너지를 만들어내기 위해 열심히 작업했으니 이번 새 싱글 앨범에 많은 기대와 관심 부탁드린다”고 전했다.한편, 블루와 나플라의 새 싱글 앨범 ‘내 탓’은 오는 10일(목) 오후 6시 각종 음원 사이트를 통해 발매될 예정이다.(사진제공: 메킷레인 레코즈)bnt뉴스 기사제보 star@bntnews.co.kr