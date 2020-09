CL, '아홉번 쓰러져도 바로 GET UP 10' 의미심장 문구

가수 CL이 인트로 비디오를 통해 의미심장한 문구를 공개했다.CL은 8일 오후 1시 공개한 다섯 번째 인트로 비디오에서 "아홉 번 쓰러져도 바로 GET UP 10"이라는 메시지를 전했다. 칠전팔기를 넘어서 어떤 시련에도 다시 도전하겠다는 아티스트 CL의 강한 의지를 드러낸다.앞서 CL은 "I go by the name of, You already know/ C H A E L I N That’s me We stay fly/ 2NE1 my past my forever blessing/ Honey, World is mine ain’t no running from it" 등 각각의 인트로 비디오마다 특별한 메시지를 담아왔는데, 과연 이러한 메시지가 어떤 이야기를 하려는 것인지 궁금증을 자아내고 있다.이와 함께 CL은 패셔니스타답게 파격적인 의상을 완벽하게 소화해내고 있다. 매 영상마다 색다른 의상을 선보여왔던 CL은 다섯 번째 영상에서는 주목받고있는 신진 디자이너 파올리나 루소(Paolina Russo)의 의상도 자신만의 색깔로 완벽하게 표현해냈다.유명 뮤지션 바우어와 홀리가 참여한 음악, 파격적인 의상과 영상으로 계속해서 궁금증을 자극하고 있는 CL이 무엇을 준비하고 있는 것인지 조만간 베일을 벗을 예정이다.김수영 한경닷컴 기자 swimmingk@hankyung.com 기사제보 및 보도자료 newsinfo@hankyung.com