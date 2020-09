마마무 10일 스페셜 싱글 '워너 비 마이셀프' 공개

10개월 만의 완전체 신곡 발표

그룹 마마무 /사진=RBW 제공

그룹 마마무가 스페셜 싱글을 기습 발매한다.소속사 RBW는 "마마무가 10일 스페셜 싱글 '워너 비 마이셀프(WANNA BE MYSELF)'를 공개한다. 이번 싱글은 올해 처음으로 선보이는 마마무 완전체의 음원으로, 오랜 시간 마마무의 음악을 기다려온 팬들을 위한 깜짝 선물로 준비했다. 마마무만의 독보적인 색깔과 솔직 당당한 매력을 담아낸 곡이다. 많은 관심과 기대 부탁드린다"고 8일 밝혔다.이로써 마마무는 지난해 11월 두 번째 정규 앨범 '리얼리티 인 블랙(reality in BLACK)' 이후 10개월 만에 신곡을 발표하게 됐다. 올해 문별을 시작으로, 솔라, 화사까지 솔로 활동을 비롯해 다방면에서 활약하며 바쁜 나날을 보낸 만큼 마마무 완전체 신곡 기습 발표에 팬들의 관심이 집중된다.마마무는 뛰어난 가창력과 퍼포먼스를 바탕으로 데뷔 이후 'Mr.애매모호', '피아노맨', '음오아예', '넌 is 뭔들', '데칼코마니', '나로 말할 것 같으면', '별이 빛나는 밤에', '너나 해', '윈드 플라워', '고고베베', '힙' 등 수많은 히트곡을 탄생시켰다.이들은 다양한 장르를 아우르는 폭넓은 음악적 스펙트럼으로 국내외 팬들에게 뜨거운 사랑을 받고 있다. 뿐만 아니라 그룹 활동에 이어 멤버 각자의 매력을 담아낸 솔로 활동까지 성공하며, '따로 또 같이' 행보의 대표주자로 떠올랐다.마마무의 스페셜 싱글 '워너 비 마이셀프'는 10일 오후 6시 공개된다.