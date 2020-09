원호(사진= 원호 유튜브 캡처)

가수 원호가 자켓 메이킹 영상을 통해 다채로운 매력을 드러냈다.소속사 하이라인엔터테인먼트는 지난 5일 오후 8시, 공식 유튜브 채널과 네이버 V LIVE 채널을 통해 원호의 첫 번째 미니앨범 ‘Love Synonym #1 : Right for Me(러브 시노님 #1 : 라이트 포 미)’ 자켓 메이킹 영상을 공개했다.공개된 영상 속 원호는 푸른 바다와 하늘 그리고 편안함을 주는 공간을 배경으로 다채로운 패션과 탄탄한 몸매를 드러냈다. 그는 티저 이미지에서 볼 수 없었던 생생한 매력을 뽐내며 화보를 방불케하는 완벽 비주얼로 보는 이들의 눈길을 사로잡았다.뿐만 아니라 여유 넘치는 표정 연기와 포즈로 프로다운 면모를 선보이는가 하면, 시종일관 해맑은 미소와 재치 있는 입담으로 현장 분위기를 훈훈하게 만들었다는 후문이다.원호의 첫 번째 미니앨범 ‘Love Synonym #1 : Right for Me(러브 시노님 #1 : 라이트 포 미)’는 해외 유명 프로듀서진들이 참여해 화제를 모았으며, 중독성 강한 멜로디와 감각적인 퍼포먼스로 이목을 집중시켰다.한편, ‘Love Synonym #1 : Right for Me(러브 시노님 #1 : 라이트 포 미)’를 발매하며 솔로 가수로서 첫 발을 내디딘 원호는 각종 음악방송에 출연하며 본격적인 컴백 활동에 박차를 가할 예정이다.신지원 한경닷컴 연예·이슈팀 기자기사제보 및 보도자료 hub@hankyung.com