프로미스나인 이새롬 이채영 이서연(사진=오프더레코드)

걸그룹 프로미스나인(fromis_9)이 새로운 버전의 오피셜 포토를 공개했다.프로미스나인은 지난 5일 오후 공식 SNS 계정을 통해 세 번째 미니앨범 ‘My Little Society(마이 리틀 소사이어티)’ 이새롬, 이채영, 이서연의 My society ver. 개인 오피셜 포토를 업로드했다.공개된 사진 속 이새롬, 이채영, 이서연은 마치 파티에 와있는 것처럼 우아하면서도 여성미 넘치는 스타일링으로 시선을 사로잡았다. 특히 세 멤버의 화사한 비주얼이 팬들의 마음을 매료시키고 있다.최근 3일에 걸쳐 아홉 멤버 각각의 My account ver. 개인 오피셜 포토를 공개했던 프로미스나인은 My society ver. 포토를 통해 기존 이미지와는 또 다른 새로운 매력을 발산할 예정이다.‘My Little Society’는 지난해 6월 발매한 싱글 앨범 '펀 팩토리(FUN FACTORY)’ 이후 프로미스나인이 약 1년 3개월 만에 공개하는 신보다. 밝고 상큼한 기존 매력과 더불어 한 뼘 더 성장한 아홉 멤버의 모습을 이번 앨범을 통해 확인할 수 있을 전망이다.프로미스나인의 세 번째 미니앨범 ‘My Little Society’는 오는 16일 오후 6시 각종 온라인 음원사이트를 통해 발매된다.신지원 한경닷컴 연예·이슈팀 기자기사제보 및 보도자료 hub@hankyung.com