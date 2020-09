크래비티 (사진=스타쉽)

그룹 크래비티(CRAVITY)의 독보적인 비주얼이 담긴 뮤직비디오 비하인드가 화제다.크래비티는 최근 공식 유튜브 채널과 네이버 V 라이브 채널을 통해 ‘크래비티 시즌 2. 하이드아웃 : 더 뉴 데이 위 스텝 인투(CRAVITY SEASON 2. HIDEOUT : THE NEW DAY WE STEP INTO)’의 타이틀 ‘Flame(플레임)’ 뮤직비디오 메이킹 영상을 게시했다.타이틀곡 ‘플레임’은 태양을 향해 나아가는 불꽃같은 의지를 담은 곡인만큼, 크래비티 멤버들은 몽환적이면서 비현실적인 분위기의 배경 속에서 각자 개성에 맞게 제작 된 슈트 착장으로 보다 짙어진 남성미를 전했다. 이들은 거대한 촬영장과 화려한 조명을 신기해하면서 해맑고 귀여운 매력을 보이다가도 본격적인 촬영이 시작되자 집중력을 보이며 완성도 높은 장면을 완성시켰다.이어 크래비티는 절도 있는 군무로 폭발적인 에너지를 뿜어내 보는 이들을 더욱 몰입하게 했다. 멤버 우빈은 “좀 더 완성도 있고 성숙해진 모습으로 여러분들께 다가가고자 저희 크래비티가 열심히 노력했다”면서 “더 발전한 크래비티의 모습을 보실 수 있을 거라고 생각한다”라고 설레는 마음을 전하기도 했다.지난달 24일 ‘더 뉴 데이 위 스텝 인투’의 타이틀 ‘플레임’으로 돌아온 크래비티는 컴백과 동시에 한터차트 8월 넷째 주(2020.08.24 ~ 2020.08.30) 주간 음반차트에서 1위와 SBS MTV ‘더 쇼(THE SHOW)’에서 더 쇼 초이스로 뽑히며 음악방송 첫 1위를 달성 했으며, 일본 정식 데뷔를 하기도 전에 타워레코드 전점 종합 앨범 주간차트 (8.24 ~ 8.30) 1위를 거머쥐었다.이처럼 국내외 음악 팬들의 마음을 사로잡으며 무서운 속도로 성장하고 있는 크래비티는 음악방송뿐만 아니라, MBC every1 ‘주간아이돌’, 네이버 V 라이브 ‘같이 먹어요’ 등 예능 프로그램에서도 활약하고 있다. 또 멤버 형준과 성민은 4일 KBS 2TV에서 오후 9시 40분에 방송되는 ‘신상출시 편스토랑’에 출연을 앞두고 있어, 이들이 앞으로 보여줄 모습에 더욱 관심이 높아진다.한편 크래비티(세림, 앨런, 정모, 우빈, 원진, 민희, 형준, 태영, 성민)는 타이틀 ‘플레임’으로 활발히 활동 중이다.이준현 한경닷컴 연예·이슈팀 기자기사제보 및 보도자료 hub@hankyung.com