CL, 세 번째 인트로 비디오 공개

2NE1에 대한 소회 전해

CL "2NE1, 과거는 영원한 축복"

가수 CL이 인트로 비디오를 통해 그룹 2NE1에 대한 소회를 전했다.4일 오후 CL의 유튜브와 인스타그램 등 공식 채널을 통해 공개된 세 번째 인트로 비디오에는 '2NE1, 과거는 영원한 축복(2NE1 MY PAST MY FOREVER BLESSING)'이라는 문구가 등장했다.앞서 두 개의 인트로 비디오를 통해 'I GO BY THE NAME OF, YOU ALREADY KNOW', 'C H A E L I N THAT'S ME WE STAY FLY'라는 문구들로 자신의 이야기를 시작한 CL은 이번 영상에서 2NE1에 대한 자신의 생각을 전했다.인트로 비디오를 통해 조금씩 자신이 하고 싶은 이야기를 전하고 있는 CL이 새로운 출발에 앞서 축복이 된 과거를 뒤로하고 앞으로 어떤 미래를 그려 나갈지 궁금증이 더해진다.지난 2일 첫 인트로 비디오를 시작으로 매일 새로운 영상들을 공개하고 있는 CL이 과연 계속해서 어떤 콘텐츠들로 즐거움을 선사할지 기대가 모아진다.김수영 한경닷컴 기자 swimmingk@hankyung.com 기사제보 및 보도자료 newsinfo@hankyung.com