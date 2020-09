프로미스나인 이새롬·송하영·박지원, '마이 리틀 소사이어티' 오피셜 포토 공개

프로미스나인, 16일 세 번째 미니앨범 발매

약 1년 3개월 만 컴백

프로미스나인 이새롬·송하영·박지원, 오피셜 포토 공개 /사진=오프더레코드 제공

그룹 프로미스나인(fromis_9) 멤버 이새롬, 송하영, 박지원의 3색 개인 오피셜 포토가 베일을 벗었다.프로미스나인은 지난 3일 오후 공식 SNS 계정을 통해 세 번째 미니앨범 '마이 리틀 소사이어티(My Little Society)' 이새롬, 송하영, 박지원의 My account ver. 개인 오피셜 포토를 공개했다.공개된 사진 속에는 각자가 지닌 뚜렷한 개성과 매력을 드러낸 이새롬, 송하영, 박지원의 모습이 담겼다.프로미스나인의 캡틴다운 카리스마를 발산하며 시선을 압도한 이새롬, 고양이와 함께 귀엽고 러블리한 미모를 뽐낸 송하영, 도도한 눈빛으로 청순한 비주얼을 한층 더 부각한 박지원까지 각양각색의 매력을 선보이는 세 멤버의 사진 속 모습이 돋보인다.장규리, 노지선, 이채영, 이새롬, 송하영, 박지원의 My account ver. 개인 오피셜 포토가 베일을 벗은 가운데, 아직 공개되지 않은 세 멤버의 오피셜 포토에도 기대와 관심이 집중된다.'마이 리틀 소사이어티'는 지난해 6월 발매한 싱글 앨범 '펀 팩토리(FUN FACTORY)' 이후 프로미스나인이 약 1년 3개월 만에 공개하는 신보다. 밝고 상큼한 기존 매력과 더불어 한 뼘 더 성장한 아홉 멤버의 모습을 이번 앨범을 통해 확인할 수 있을 전망이다. 오는 16일 오후 6시 각종 온라인 음원사이트를 통해 발매된다.김수영 한경닷컴 기자 swimmingk@hankyung.com 기사제보 및 보도자료 newsinfo@hankyung.com