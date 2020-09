원호 (사진=하이라인엔터테인먼트)

솔로 가수로 발돋움한 원호의 데뷔 앨범 ‘Love Synonym #1 : Right for Me(러브 시노님 #1 : 라이트 포 미)’가 오늘 베일을 벗는다.소속사 하이라인엔터테인먼트는 오늘(4일) 오후 1시(한국 시간) 각종 온라인 음원사이트를 통해 원호의 솔로 데뷔 앨범 ‘Love Synonym #1 : Right for Me(러브 시노님 #1 : 라이트 포 미)’를 발매한다.원호의 데뷔 앨범 타이틀명 ‘Love Synonym(러브 시노님)’은 솔로 데뷔를 앞둔 원호의 또 다른 시작을 보여준다는 의미로, 사랑에 대한 새로운 정의를 내려 글로벌 팬들과 적극적으로 소통하겠다는 다짐을 뜻하기도 한다.이번 앨범에는 타이틀곡 ‘Open Mind(오픈 마인드)’를 비롯해 ‘I just’, ‘Lost In Paradise’, ‘Losing You’, ‘Interlude : Runway’, ‘WITH YOU’까지 다양한 총 8트랙이 수록되어 있으며, Latif(라티프), David Brook(데이비드 브룩), Frequency(프리퀀시), Aalias(알리아스) 등 글로벌 프로듀서진이 대거 참여해 앨범의 완성도를 높였다.타이틀곡 ‘Open Mind(오픈 마인드)’는 리드미컬하면서도 몽환적인 분위기의 일렉트로닉 팝 곡으로, 묵직한 베이스와 점점 고조되는 구성이 강렬한 인상을 남긴다. 자신도 모르게 빠져드는 새로운 세계로의 강한 이끌림을 노래했으며, 컴백을 기다려준 국내, 해외 팬들 모두와 소통하기 위해 한국어와 영어 등 두 가지 버전으로 발매된다.앞서 선공개 곡 ‘Losing You’를 통해 매력적인 보컬과 뛰어난 작사, 작곡 실력을 뽐내며 싱어송라이터로서의 입지를 굳힌 원호. 그는 미국 유명 매니지먼트사 매버릭(MAVERICK)과 계약하며 글로벌 활동까지 예고한 만큼, 미국 현지 프로듀서들과 협업을 통해 자신만의 새로운 음악 세계를 선사할 수 있을지 기대를 모으고 있다.한편 원호의 솔로 데뷔 앨범 ‘Love Synonym #1 : Right for Me(러브 시노님 #1 : 라이트 포 미)’는 오늘(4일) 오후 1시(한국 시간) 국내와 미국에서 동시 발매되며, 오후 10시 개최되는 데뷔 쇼케이스를 통해 글로벌 팬들과 만남을 가질 예정이다.이준현 한경닷컴 연예·이슈팀 기자기사제보 및 보도자료 hub@hankyung.com