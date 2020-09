블랙핑크 (사진=YG엔터테인먼트)

블랙핑크의 'How You Like That'이 미국 MTV 비디오 뮤직 어워즈에 이어 유튜브가 선정한 '올여름 최고의 곡'으로 등극했다.유튜브는 2일(현지시간) "블랙핑크의 'How You Like That'이 2020 글로벌 톱 섬머 송 차트 정상에 올랐다"고 밝혔다.블랙핑크는 The Weeknd, DaBaby, Future 등 쟁쟁한 후보들 사이에서 1위를 차지했다. 아울러 이들은 4년 연속 이 차트에 이름을 올린 유일한 K팝 걸그룹이 됐다.블랙핑크는 유튜브 뮤직이 매년 발표하는 '글로벌 톱 섬머 송' 차트에 꾸준히 도전장을 내밀어왔다. 2017년 '마지막처럼'을 통해 15위로 첫 진입한 뒤 2018년 '뚜두뚜두' 3위, 2019년 'Kill This Love' 8위, 그리고 마침내 올해 'How You Like That'이 1위를 거머쥐었다.앞서 6월 26일 공개된 'How you Like That' 뮤직비디오는 폭발적인 인기를 끌며 당시 유튜브 '24시간 내 최다 조회 영상' 등 여러 세계 신기록을 갈아치웠다. 이후 약 32시간 만에 1억뷰, 7일 만에 2억뷰, 21일 만에 3억뷰, 43일 만에 4억뷰를 돌파했고 현재 5억뷰를 눈앞에 두고 있다.'How you Like That'은 국내 주요 음원 차트 '퍼펙트 올킬'은 물론, 해외 차트에서도 화려한 성적을 거뒀다. 아이튠즈 전 세계 64개국서 1위를 기록했으며 영국 오피셜 싱글 톱100과 빌보드 핫100서 각각 20위, 33위를 차지해 K팝 걸그룹 최고 기록을 자체 경신했다. 또한 세계 최대 음원 스트리밍 서비스 스포티파이 글로벌 톱50차트에서 2위를 기록, 그 인기를 실감케 했다.블랙핑크와 셀레나 고메즈가 함께한 'Ice Cream'이 최근 발표돼 좋은 반응을 얻고 있는 가운데 유튜브는 이 역시 주목하며 의미를 짚었다.유튜브는 "올 여름 파격적인 여성 콜라보레이션의 노래가 엄청난 조회 수를 기록했다"며 "바로 이번주 블랙핑크와 셀레나 고메즈의 'Ice Cream'이 24시간 만에 조회수 7900만 건을 돌파, 역대 세 번째로 큰 뮤직비디오 데뷔작이 됐다"고 전했다.‘Ice Cream’은 지난 28일 발매 첫날 단숨에 아이튠즈 월드와이드 송 차트 1위에 등극했다. 스포티파이 글로벌 톱 50 차트에서도 최상위권에 안착했으며, 뮤직비디오는 공개된지 6일째 유튜브 트렌딩 1위를 지키고 있다.뿐만 아니라 블랙핑크는 3일 발표된 가온 소셜 차트에서도 14주 연속 1위를 기록했다. 이는 각 소셜미디어 인기도를 종합한 차트로, 블랙핑크의 글로벌 파급력을 확인할 수 있는 지표 중 하나다.김나경 한경닷컴 연예·이슈팀 기자기사제보 및 보도자료 hub@hankyung.com