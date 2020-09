씨엘 인트로 비디오 기습 공개

공식 채널에 약 8초 가량 짧은 영상 게재

씨엘 기습공개 / 사진 = 씨엘 SNS

그룹 2NE1 출신 가수 씨엘(CL)이 인트로 비디오를 기습 공개했다.씨엘은 2일 오후 1시 유튜브 채널과 인스타그램 등 공식 채널에 8초가량의 짧은 영상을 올렸다.영상 속 씨엘은 독특한 의상을 입고 등장해 프리스타일 댄스를 췄다. 또한 'I go by the name of you already know(내 이름을 당신은 이미 알고 있다)'라는 문구가 등장해 어떤 메시지를 전할 것인지 호기심을 모았다.씨엘은 이날 인트로 비디오와 함께 새로운 프로필 사진도 공개했다. 은발 머리에 푸른색 화려한 자수 장식의 드레스를 입고 이국적인 분위기를 자아내고 있다.앞서 씨엘은 자신의 인스타그램 등을 통해 다양한 작업을 하는 자신의 근황을 공개했다. 이번에 공개한 새로운 인트로 영상을 통해 씨엘 컴백에 기대감을 증폭시켰다.씨엘은 2009년 그룹 2NE1으로 데뷔했으며 '내가 제일 잘 나가', '아이 돈트 케어(I don't care)' 등의 히트곡을 내며 많은 사랑을 받았다. 그러다 지난 2016년 2NE1은 해체했고 지난해 11월 소속사 YG엔터테인먼트를 떠나 12월 프로젝트 앨범 '인 더 네임 오브(In The Name Of Love)를 발표하고 새 시작을 알렸다.장지민 한경닷컴 객원기자 newsinfo@hankyung.com