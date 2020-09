블랙핑크 (사진=YG Entertainment)

블랙핑크의 ‘킬 디스 러브(Kill This Love)’ 뮤직비디오가 유튜브에서 10억뷰를 돌파했다. 블랙핑크 통산 두 번째 대기록이다.2일 YG 엔터테인먼트에 따르면 '킬 디스 러브' 뮤직비디오는 이날 오후 3시 9분께 유튜브 조회수 10억회를 넘어섰다.이로써 블랙핑크는 K팝 그룹 처음으로 10억뷰 이상 뮤직비디오 2편을 보유하게 됐다. '킬 디스 러브'에 앞서 ‘뚜두뚜두 (DDU-DU DDU-DU)’가 첫 10억뷰 금자탑을 쌓았고, 이 뮤직비디오는 현재 13억뷰를 눈앞에 두고 있다.블랙핑크의 '킬 디스 러브' 뮤직비디오를 더욱 주목하게 하는 이유는 또 있다. 뮤직비디오 공개 1년이 훌쩍 넘은 시점임에도 억대뷰 누적 속도가 점점 빨라지고 있어서다.'킬 디스 러브' 뮤직비디오는 지난 7월 7일 유튜브에서 조회수 9억뷰를 돌파했었다. 이번 10억뷰 도달에 소요된 기간은 꼬박 56일. 그 전에 8억뷰에서 9억뷰까지 78일, 7억뷰에서 8억뷰까지 106일이 걸린 점을 떠올리면 매우 이례적인 역주행이다.블랙핑크의 신곡 발표가 이어지면서 기존 히트곡들에 대한 관심이 함께 치솟은 것으로 풀이된다. 실제 블랙핑크의 유튜브 채널 구독자 수는 지난 6월 26일 'How You Like That' 발매 당시 3740만 명에서 약 900만 명이 늘어나 현재 4650만명 이상을 기록 중이다.이러한 점을 떠올리면 블랙핑크의 기록 경신은 계속될 전망이다. 'How You Like That' 뮤직비디오가 벌써 신호탄을 쐈다. 이 뮤직비디오는 약 32시간 만에 1억뷰, 7일 만에 2억뷰, 21일 만에 3억뷰, 43일 만에 4억뷰를 돌파하는 무서운 상승세를 나타냈다.블랙핑크와 셀레나 고메즈가 함께한 'Ice Cream' 역시 8월 28일 공개된지 하루 반나절 만에 1억뷰를 넘어서며 인기 몰이 중이다. 특히 Ice Cream'은 블랙핑크가 처음 도전한 귀엽고 상큼한 콘셉트의 곡인 만큼 새로운 팬덤의 유입이 두드러질 것으로 추정된다.한편 ‘Ice Cream’의 전체 안무는 2일 오후 6시 글로벌 증강현실 아바타 서비스 제페토와 협업으로 탄생한 댄스 퍼포먼스 비디오를 통해 볼 수 있다.YG와 제페토 측은 "3D 아바타로 재탄생한 블랙핑크와 셀레나 고메즈의 5인 무대를 준비했다"며 "세계 최초의 신개념 버추얼 팬사인회도 3일 낮 12시부터 진행될 예정"이라고 전했다.김나경 한경닷컴 연예·이슈팀 기자기사제보 및 보도자료 hub@hankyung.com