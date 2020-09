‘모든 기록이 최초’ 방탄소년단, 韓 가수 최초 美 ‘빌보드 200’-‘핫 100’ 동시 석권

[연예팀] 방탄소년단이 한국 가수로는 최초로 미국 빌보드 ‘핫 100’ 차트 정상을 차지하며 전 세계 음악 시장 역사에 한 획을 그었다.1일(현지시간) 미국 음악 전문 매체 빌보드가 발표한 최신 차트(9월 5일자)에 따르면 방탄소년단이 지난 21일 발표한 디지털 싱글 ‘Dynamite’는 ‘핫 100’ 차트에 신규 진입하면서 1위로 직행했다. 이는 지난 3월 정규 4집 ‘MAP OF THE SOUL : 7’ 타이틀곡 ‘ON’으로 달성했던 한국 그룹 최고 순위(4위)를 자체 경신한 것이자, 한국 가수 최초 기록이다.방탄소년단은 메인 앨범 차트인 ‘빌보드 200’과 ‘핫 100’ 양대 차트를 모두 석권한 최초의 한국 가수라는 타이틀도 얻게 됐다. 방탄소년단은 앞서 2018년 5월 발매된 LOVE YOURSELF 轉 ‘Tear’, 2018년 8월 발매된 LOVE YOURSELF 結 ‘Answer’, 2019년 4월 발매된 ‘MAP OF THE SOUL : PERSONA’, 2020년 2월 발매된 ‘MAP OF THE SOUL : 7’으로 총 네 차례 ‘빌보드 200’ 차트의 정상을 차지한 바 있다.‘Dynamite’는 이 외 다수의 차트를 휩쓸며 전 세계적인 열풍을 입증했다. 이 곡은 ‘팝송’ 라디오 차트에서 전주 대비 10계단 상승한 20위를 차지했으며, ‘디지털 송 세일즈’ 차트 1위, ‘스트리밍 송’ 차트 3위, ‘온 디맨드 스트리밍 송’ 차트 4위, ‘리릭 파인드 US’ 차트 9위, ‘빌보드 캐나디안 핫 100’ 차트 2위, ‘캐나디안 디지털 송 세일즈’ 차트 1위, ‘캐나다 CHR/톱40’ 차트 31위, ‘캐나다 HOT AC’ 차트 43위, ‘멕시코 에어플레이’ 차트 11위, ‘멕시코 잉글레스 에어플레이’ 차트 17위, ‘저머니 송’ 차트 8위를 차지했다.또한, 방탄소년단은 총 25위까지 집계되는 ‘월드 디지털 송 세일즈’ 차트에 절반이 넘는 16개의 곡의 이름을 올렸다. ‘ON’ 1위, ‘Black Swan’ 2위, ‘Filter’ 3위, ‘시차’ 5위, ‘작은 것들을 위한 시 (Boy With Luv) (Feat. Halsey)’ 8위, ‘We are Bulletproof : the Eternal’ 10위, ‘Louder than bombs’ 11위, ‘Inner Child’ 13위, ‘00:00 (Zero O’Clock)’ 14위, ‘I NEED U’ 17위, ‘욱 (UGH!)’ 18위, ‘Interlude : Shadow’ 19위, ‘Moon’ 22위, ‘친구’ 23위, ‘Your eyes tell’ 24위, ‘Stay Gold’ 25위를 기록했다.방탄소년단의 기존 앨범들도 역주행에 성공하며 메인 앨범 차트인 ‘빌보드 200’에서 강세를 보였다. 방탄소년단의 정규 4집 ‘MAP OF THE SOUL : 7’은 ‘빌보드 200’ 차트에서 전주 대비 46계단 상승한 29위에 오르며 27주 연속 상위권을 지켰다. 리패키지 앨범 LOVE YOURSELF 結 ‘Answer’ 역시 46계단 상승한 111위에 랭크됐고, 일본 정규 4집 ‘MAP OF THE SOUL : 7 ~ THE JOURNEY ~’는 156위에 자리했다.한편, 방탄소년단은 2일 0시(이하 한국시간) 공식 SNS를 통해 ‘Dynamite’의 9월 프로모션 스케줄을 공개했다. 방탄소년단은 오는 10일 오후 9시 NBC TODAY 시티 뮤직 시리즈(Citi Music Series), 17일 오전 9시 NBC 아메리카 갓 탤런트(America’s Got Talent), 19일 오전 10시 아이하트라디오 뮤직 페스티벌(iHeartRadio Music Festival)에서 ‘Dynamite’ 무대를 선보이며, 26일 오전 9시에는 ‘Dynamite’ MV (Choreography ver.)를 추가 공개한다.(사진제공: 빅히트 엔터테인먼트)bnt뉴스 기사제보 star@bntnews.co.kr