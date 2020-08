이븐 오브 데이 "첫 유닛, 사운드 한계 극복하려 노력했죠"

데이식스 3인 첫 앨범…"함께라면 이겨낼 수 있다는 메시지 담아""기타 소리를 채우는 게 우리의 가장 큰 숙제였습니다.31일 데이식스 첫 유닛(소그룹)으로 '더 북 오브 어스 : 글루온'(The book of us : Gluon)을 발매하는 이븐 오브 데이(Even of Day)는 소속사 JYP엔터테인먼트를 통해 한 일문일답에서 이같이 밝혔다.유닛 구성원인 영케이·원필·도운은 데이식스에서 각각 베이스, 키보드, 드럼을 맡고 있다.밴드 음악의 핵심이라 할 수 있는 기타를 연주하는 멤버들이 빠진 유닛이라서 악기 구성에 변화를 줬다.도운은 "완전체가 아닌 3명이 곡을 채워나가는 과정에서 생기는 사운드의 제한을 극복하기 위해 전자 사운드를 활용했다"고 설명했다."드럼과 건반을 전자 드럼과 신시사이저 위주로 진행했어요.베이스는 본연의 역할과 전자기타의 역할을 번갈아 가며 폭넓은 표현법을 구사했죠."(영케이)악기 구성은 변했지만 가사, 멜로디 등은 데이식스의 감성을 그대로 가져왔다.강한 상호작용을 매개하는 입자의 물리학 명칭에서 따온 앨범명 '글루온'에서 엿보이듯, '강력한 힘'이 이번 앨범의 주제다.도운은 "그 어떤 힘든 상황을 직면해도 '우리가 함께라면 다 이겨낼 수 있다'라는 메시지를 담았다"고 소개했다."살아가면서 예상치 못한 일들을 마주했을 때 서로 떨어지게 될 수 있잖아요.하지만 그런 상황에서도 소중한 것을 찾을 수 있다, 어떤 것도 우리를 떨어뜨리지 못한다는 의미를 주고 싶었어요."(원필)앨범에 수록된 일곱곡은 하나의 이야기처럼 유기적으로 연결돼 있다.작곡가 홍지상이 하나로 이를 제안하자 멤버들이 아이디어를 함께 쌓아 올리며 완성했다.'그렇게 너에게 도착하였다'(Landed)에는 인연을 마주한 뒤 느끼는 설레고 벅찬 감정을, 타이틀곡인 '파도가 끝나는 곳까지'는 사랑이 깊어지면서 겪는 시련을 담았다.'생스 투'(Thanks to)'로는 사랑을 알게 해준 그 사람에게 고마움을 노래한다.평소 '모든 순간을 노래하는 밴드'가 되고 싶다고 포부를 밝혀온 데이식스답게 사랑의 모든 순간을 한 앨범에 녹였다.수록곡 전곡을 작사한 영케이는 "누군가의 순간에 이 노래들이 함께했으면 좋겠다"는 바람을 전했다.5인조 밴드인 데이식스는 2015년 데뷔해 꾸준히 자신들이 추구하는 음악을 해왔다.국내외에서 팬덤을 넓혔고 실력파 보이밴드라는 호평을 받았다.지난 5월 발표한 '좀비'는 음원 차트에서도 상위권에 안착하며 대중의 호응을 얻었다.이븐 오브 데이는 자신들에게 '글루온'과 같은 것이 바로 음악과 팬이라고 입을 모았다.원필은 "메이데이(데이식스 팬)가 주는 에너지는 우리를 강력하게 끌어당긴다"고 했다."공연하는 동안 멤버들이 내는 음악 소리와 팬들의 함성으로 공연장이 가득 차면, 정말 하나가 되는 것 같아요.이때 우리가 정말 끈끈하게 뭉쳐져 있다고 생각합니다./연합뉴스