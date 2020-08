오마이걸 유아(사진=WM엔터테인먼트)

‘콘셉트 요정’ 오마이걸(OH MY GIRL) 유아가 강렬한 야생의 매력으로 시선을 사로잡았다.유아는 30일 소속사 WM엔터테인먼트의 공식 SNS채널을 통해 첫 번째 미니 앨범 ‘Bon Voyage’의 티저를 게재했다."나를 찾아가려 해 '숲이 아이'"라는 문구와 함께 공개된 티저 이미지에서 유아는 무엇인가를 자각한듯한 애틋한 눈빛으로 누군가를 응시하고 있다. 어둠 속에서 반짝이고 있는 유아의 블루빛 눈빛은 이전에 볼 수 없던 오묘한 무드 속에 강렬한 에너지를 뿜어낸다. 별빛이 쏟아지고 있는듯한 몽환적인 분위기 가운데 검게 유아의 그을어진 얼굴은 야생의 거칠고도 순수한 매력을 드러내며 시선을 사로잡는다.또한 티저 속 적힌 "A forest spirits with growing soft hair all over the body and sparkly horns on the head (온몸에 부드러운 털이 자라나고 머리엔 반짝이는 뿔이 돋아나는 '숲의 아이')"라는 텍스트에서 암시하듯 이전에는 볼 수 없었던 차별화된 콘셉트를 선보일 것임을 암시, 유아가 어떠한 노래와 무대로 대중들을 깜짝 놀라게 할지 궁금증을 자아낸다.앞서 유아는 보컬, 퍼포먼스 어느 하나 빠지지 않는 독보적인 실력으로 스포트라이트를 받아왔다. 첫 솔로 앨범을 통해 유아만의 강렬하고 매력적인 보이스 그리고 탁월한 컨셉 소화력을 보여줄 것으로 기대를 모은다.한편, 유아의 첫 번째 미니 앨범 ‘Bon Voyage’는 오는 9월 7일 오후 6시 각종 음원사이트를 통해 공개된다.김나경 한경닷컴 연예·이슈팀 기자기사제보 및 보도자료 hub@hankyung.com