크래비티 (사진=스타쉽)

슈퍼루키 크래비티 (CRAVITY)가 한층 더 강렬해진 무대로 돌아왔다.28일 방송된 KBS 2TV '뮤직뱅크'에서 크래비티는 새 미니앨범 '크래비티 시즌 2. 하이드아웃 : 더 뉴 데이 위 스텝 인투(CRAVITY SEASON 2. HIDEOUT : THE NEW DAY WE STEP INTO)'의 타이틀 'Flame(플레임)' 컴백 무대를 화려하게 꾸미며 본격적인 활동에 시동을 걸었다.이날 크래비티는 대기실 인터뷰에서 "한계를 뛰어넘어 뜨거운 열정으로 맞서겠다는 메시지를 담고 있다. 또 멤버들의 한층 더 성숙해진 팀워크를 볼 수 있는 곡"이라며 타이틀 '플레임'을 소개했다. 이어 포인트 안무인 '메테오 춤'을 소개하며 무대에 대한 기대를 한껏 높였다.몽환적인 분위기를 자아내는 인트로 와 뿌연 스모그 연기 속 LED 계단에서 등장한 크래비티는 퍼플 컬러의 각자 개성에 맞게 제작된 실크 셔츠와 블랙진을 매치해 세련된 무대 패션을 연출했다. 점점 고조되는 리듬과 함께 한 몸처럼 움직이며, 카리스마 넘치면서 부드러운 그루브가 어우러진 퍼포먼스로 압도적인 존재감을 드러냈다. 특히 '빛을 향해 날아가~'라는 강렬한 보컬 부분에 함께 화려한 조명과 불꽃 효과 그리고 아홉 멤버들의 힘찬 날갯짓을 표현한 파워풀한 퍼포먼스로 보는 이들의 시선을 끌었다.크래비티의 새 타이틀 '플레임'은 스스로의 한계를 시험하듯 격렬한 파워로 무장한 Urban-HipHop 장르의 트랙으로, 긴장을 늦출 수 없는 역동적인 멜로디 라인과 뜨거운 여름에 맞서는 멤버들의 당찬 메시지가 담겨 있다. 파워풀한 사운드를 아우르는 보컬과 랩 라인, 한층 성숙해지고 진화한 크래비티 멤버들의 팀워크가 돋보이는 곡이다.한편 크래비티(세림, 앨런, 정모, 우빈, 원진, 민희, 형준, 태영, 성민)는 지난 24일 신보 발매 2일 만에 자체 초동 기록을 경신하며, 슈퍼 루키로서의 면모를 다시 한 번 입증 했으며, 오늘(29일) MBC '쇼! 음악중심'에 출연해 컴백 무대를 이어간다.이준현 한경닷컴 연예·이슈팀 기자기사제보 및 보도자료 hub@hankyung.com