[신곡in가요]



블랙핑크, 신곡 '아이스크림' 공개

셀레나 고메즈와 협업·MV도 출연

여름에 최적화된 팝 장르 곡

개성 있는 가사·멜로디에 상큼한 비주얼

그룹 블랙핑크 /사진=YG엔터테인먼트 제공

블랙핑크X셀레나 고메즈 /사진='아이스크림' 뮤직비디오

그룹 블랙핑크의 신곡 러시가 전 세계 음악 팬들의 이목을 집중시키고 있다. 강렬함과 파워풀함이 느껴지던 힙합곡 '하우 유 라이크 댓(How You Like That)'에 이어 이번에는 톡톡 튀는 달콤함으로 여름의 더위를 날린다. 팝스타 셀레나 고메즈와의 역대급 시너지를 담은 '아이스크림(Ice Cream)'을 오늘(28일) 오후 1시 공개했다.'아이스크림'은 제목처럼 무더운 여름에 최적화된 팝 장르의 곡이다. '겉으로는 차가워 보이지만 알고 보면 달콤하다'는 의미를 아이스크림에 비유, 톡톡 튀는 멜로디로 풀어낸 개성 넘치는 노래다.전작 '하우 유 라이크 댓'과는 분위기 면에서 차이가 크다. 블랙핑크 역시 청량하고 사랑스러운 매력을 표현하려 노력했다며 '아이스크림'의 첫 인상에 대해 입안 가득 달콤함이 차오르는 기분이 들었다고 전했다.뮤직비디오는 곡과 어울리는 귀엽고 아기자기한 소품들로 꾸며졌다. 블랙핑크가 지닌 블랙, 핑크의 매력 중 핑크에 걸맞는 비주얼적 요소들이 가득하다. 컬러풀한 의상과 재기발랄한 헤어스타일은 '아이스크림'의 매력을 한층 극대화한다. 앞서 '하우 유 라이크 댓'에서 한복을 변형한 의상으로 강한 인상을 남겼다면, 이번에는 화려한 색감으로 눈길을 붙잡는다. 사랑스럽고 에너제틱한 매력의 블랙핑크와 시원한 마린룩에 환한 미소를 띄우는 셀레나 고메즈의 조화가 인상적이다.무엇보다 기대를 모았던 지점은 셀레나 고메즈와의 호흡이다. 이들은 만남은 '셀핑크'로 불리며 음악 팬들의 이목을 집중시켰다. 그간 블랙핑크가 팝스타들과 만들어냈던 시너지가 상당했기에 생겨난 기대감이었다.앞서 블랙핑크는 팝스타 레이디 가가와의 협업곡 '사워 캔디(Sour Candy)'로 미국 빌보드 메인 차트인 '핫100'에서 33위를 차지하며 K팝 걸그룹 최고 성적을 기록한 바 있다. '하우 유 라이크 댓' 역시 같은 차트에서 33위 타이 기록을 냈다. 또 레이디 가가에 앞서 2018년에는 두아 리파의 곡 '키스 앤드 메이크 업(Kiss and Make Up)'에 피처링으로 참여하기도 했다. 이 곡 역시 영국 오피셜 '싱글 차트 톱 100' 36위에 오르며 사랑 받았다.'아이스크림'은 셀레나 고메즈의 목소리로 시작, 단숨에 몰입도를 높인다. 한국어 랩 파트를 제외하면 곡은 전부 영어 가사로 되어 있다. 금요일 오후 1시 발매, 영어 가사, 팝스타와의 협업까지 글로벌 음악 시장을 겨냥했음을 알 수 있다. 블랙핑크는 셀레나 고메즈와의 협업에 "음악적 시너지를 공유하며 만들어진 작업물이 굉장히 만족스럽다"고 했다. 이들의 '셀핑크' 시너지는 더위를 날리는 시원한 에너지를 뿜어낸다.현재 블랙핑크는 여러 팝스타들로부터 뜨거운 관심을 받고 있다. 함께 작업했던 레이디 가가는 "블랙핑크의 다섯 번째 멤버가 된 게 자랑스럽다"고 밝혔고, 아리아나 그란데는 블랙핑크를 향해 "이 팀이 자랑스럽고 너무 기대된다. 이 여성들을 정말 사랑한다"고 극찬한 바 있다. 이 기세에 힘입어 블랙핑크는 '하우 유 라이크 댓', '아이스크림'에 이어 오는 10월 2일 정규 1집 앨범을 발매한다. 이들의 글로벌 인기가 어디까지 계속될지 귀추가 주목된다.김수영 한경닷컴 기자 swimmingk@hankyung.com 기사제보 및 보도자료 newsinfo@hankyung.com