(여자)아이들 미연, 소연 (사진=큐브 엔터테인먼트)

(여자)아이들의 미연과 소연이 참여한 가상 그룹 K/DA가 2년 만에 전격 컴백했다.K/DA는 세계적인 온라인 게임 리그 오브 레전드(이하 LoL)의 캐릭터 아리, 카이사, 이블린, 아칼리로 구성된 가상의 그룹. 지난 2018년 리그 오브 레전드 월드 챔피언십 오프닝 무대에서 데뷔곡 'POP/STARS'로 공식 데뷔한 K/DA는 약 2년 만에 새 싱글 'THE BADDEST'로 돌아왔다.지난 28일(한국시간) LoL 공식 유튜브 채널을 통해 공개된 신곡 'THE BADDEST'는 데뷔곡 'POP/STARS'보다 글로벌한 팝 음악 요소를 강화했으며, 특정 1인의 보컬에 치중하기보다는 멤버 네 명의 목소리가 모두 돋보일 수 있도록 음악적 정체성을 형성했다. 이번 신곡에는 'POP/STARS'에도 참여했던 (여자)아이들의 미연과 소연을 비롯해 새로 합류한 비 밀러(Bea Miller), 울프타일라(Wolftyla)가 참여했다.K/DA의 신곡 'THE BADDEST' 가사 뮤직비디오는 LoL 공식 유튜브 채널에서 만나볼 수 있으며, 국내에서는 오는 29일 정오 각종 온라인 음원사이트를 통해 공개된다.더불어 K/DA는 팬들의 오랜 염원이었던 정식 EP도 발매 예정이다. 발매를 앞둔 EP에는 'THE BADDEST'를 비롯해 뛰어난 재능을 지닌 글로벌 뮤지션들과의 협업으로 탄생한 곡들이 수록될 예정이다. 참여 아티스트에 대한 추가 정보는 K/DA 공식 SNS 채널을 통해 공개될 예정이다.토아 던(Toa Dunn) 라이엇 게임즈 음악팀 총괄은 "2018 리그 오브 레전드 월드 챔피언십에서 K/DA가 폭발적인 반향을 일으켰던 ‘POP/STARS’를 처음 선보인 이래로 팬들은 K/DA의 다음 행보에 대해 늘 궁금해했다”라며 “오늘 공개된 신곡은 물론 곧 발매될 EP를 어서 모든 분에게 들려주고 싶다”라고 기대감을 전했다.한편 (여자)아이들의 미연과 소연이 참여한 K/DA의 데뷔곡 'POP/STARS'는 발매 당시 미국 아이튠즈 케이팝 차트 1위, 팝 차트 기준으로는 2위까지 올랐으며, 빌보드 차트 월드 디지털 송 세일즈 부문 1위, 국내 음원사이트 역주행을 기록하며 큰 사랑을 받았다. LoL 공식 유튜브 채널에 게재된 뮤직비디오는 현재 3.6억 뷰를 넘어서며 꾸준한 글로벌 인기를 이어가고 있다.이준현 한경닷컴 연예·이슈팀 기자기사제보 및 보도자료 hub@hankyung.com