블랙핑크 "셀레나 고메즈와 함께 무대 선보일 날 기대해요"

오늘 신곡 '아이스크림'…"청량하고 사랑스러운 모습 담아""늦여름 무더위 속 어려움을 겪고 계신 많은 분이 이 노래를 들을 때만큼은 칠링하는(chilling·휴식하는) 시간이 될 수 있지 않을까 생각했어요.28일 오후 1시 신곡 '아이스크림'(Ice Cream)을 발매하는 걸그룹 블랙핑크는 소속사 YG엔터테인먼트를 통해 한 일문일답에서 이같이 밝혔다.이들은 신곡을 처음 들었을 때 "입안 가득 달콤함이 차오르는 기분이었다"면서 "우리가 느꼈던 좋은 에너지와 설렘이 음악을 듣는 모든 분에게 전해졌으면 좋겠다"는 바람을 전했다.'아이스크림'은 오는 10월 발매되는 블랙핑크의 정규 1집 선공개곡이다.지난 6월 발표한 또 다른 선공개곡 '하우 유 라이크 댓'(How You Like That)이나 지난해 히트곡 '킬 디스 러브'(Kill This Love)와는 상반된 분위기를 풍긴다.블랙핑크는 이 두 곡으로는 힙합을 기반으로 한 강렬한 음악과 여전사 이미지를 내세웠다."새로움에 도전한다는 건 늘 즐거운 일이에요.신곡에서는 청량하고 사랑스러운 매력을 표현하려 노력했어요.무더위를 녹이는 아이스크림처럼 시원한 반전 매력을 담았습니다.'아이스크림'은 미국 팝스타 셀레나 고메즈와의 협업 소식이 알려지며 더 화제가 됐다.블랙핑크의 팬이라 밝힌 고메즈는 자신의 소셜미디어에 아이스크림을 든 사진을 게재하고, 'Selpink'(셀레나 고메즈와 블랙핑크를 합친 말)라는 문구를 올리는 등 홍보에 나섰다.그는 이 곡의 뮤직비디오에도 출연한다.블랙핑크는 "우리 역시 모두 고메즈의 팬이다.고메즈가 우리의 팬이라 말해줘 기뻤다"면서 "함께 만든 작업물이 굉장히 만족스럽다"고 했다."직접 만나서 함께 작업하지는 못했지만 여러 차례 커뮤니케이션하면서 다시 한번 고메즈의 매력을 느꼈어요.겸손하고 소탈하게 의견을 나누는 모습을 보고 굉장히 멋있는 사람이라고 생각했죠."앞서 블랙핑크는 '하우 유 라이크 댓'으로 세계 양대 팝 차트인 미국 빌보드와 영국 오피셜 차트에서 각각 33위, 20위를 기록하며 흥행했다.국내 걸그룹으로는 최고 순위였다.유튜브 구독자는 4천400만 명을 돌파하며 세계에서 가장 많은 구독자를 보유한 여성 아티스트가 됐다.그러나 신종 코로나바이러스 감염증(코로나19) 여파로 팬들과 직접 대면해 공연할 기회가 없었다.이들은 "세계 곳곳에 계신 많은 팬분께 감사하다"며 "곧 새로운 만남이 있을 것"이라는 말을 전했다."여러분과 직접 마주할 수 있는 날, 셀레나 고메즈와 한 무대에서 '아이스크림'을 부를 수 있길 기대하고 있어요.그때까지 모두 건강하고 행복한 마음으로 이 곡을 들어주시면 좋겠습니다"/연합뉴스