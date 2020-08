‘힘차게 날아올라’ 씨엘씨, 신곡 ‘HELICOPTER’ 오디오 티저영상 공개

[연예팀] 씨엘씨가 ‘헬리콥터’ 하이라이트 음원을 공개했다.큐브 엔터테인먼트는 27일 0시 씨엘씨(CLC) 공식 SNS 채널을 통해 ‘헬리콥터(HELICOPTER)'의 오디오 티저 영상을 공개했다.공개된 오디오 티저 영상에는 ‘헬리콥터’의 하이라이트 음원과 함께 파일럿을 연상케하는 콘셉추얼한 룩을 완벽 소화하고 있는 씨엘씨의 모습이 담겨있다.특히 'I go up, HELICOPTER', 'I’m a pilot'이라는 가사에서 확인할 수 있듯 씨엘씨는 미래에 대한 막연한 두려움을 '도전'이라는 두 글자로 헤쳐나가고자 하는 자신감을 막 이륙을 시작하는 헬리콥터에 빗대어 표현할 예정이다.'헬리콥터'는 트랩 팝(Trap pop)과 EDM 파워하우스(EDM Powerhouse) 장르의 곡이다. Justin Bieber, EXO, DEAN의 앨범에서 활약한 프로듀서 신혁을 비롯해 방탄소년단, TWICE, 투모로우바이투게더 등과 함께 작업한 글로벌 히트곡 메이커 Melanie Joy Fontana가 참여해 곡의 완성도를 높였다. 멤버 장예은은 작사 크레딧에 이름을 올렸다.씨엘씨는 지난 26일 방송된 MBC every1 '주간 아이돌'에서 신곡 '헬리콥터'의 무대를 최초 스포일러하고, 한층 업그레이드된 카리스마와 역동적인 퍼포먼스를 예고해 글로벌 팬들의 기대감을 최고조로 끌어올렸다.한편, 씨엘씨의 싱글 '헬리콥터'는 오는 9월2일 오후 6시 각종 온라인 음원사이트를 통해 공개될 예정이다.(사진제공: 큐브엔터테인먼트)bnt뉴스 기사제보 star@bntnews.co.kr