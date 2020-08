'브람스를 좋아하세요?', god부터 태연까지 OST 1차 명품 라인업 공개

[연예팀] '브람스를 좋아하세요?' OST의 초호화 1차 라인업이 공개됐다.27일 '브람스를 좋아하세요?' OST 제작사 냠냠엔터테인먼트는 "'브람스를 좋아하세요?'(극본 류보리/연출 조영민) OST에 음원 강자 태연을 비롯해 십센치, 첸, god, 헤이즈, 펀치 등이 1차 라인업 가창자로 확정됐다"고 전했다.'브람스를 좋아하세요?' OST는 그동안 드라마 '호텔 델루나' '괜찮아 사랑이야' '태양의 후예' '달의연인 보보경심려' OST를 총괄 프로듀싱한 국내 최고의 OST 히트 프로듀서 송동운이 참여해 기대감을 높이고 있다.송동운 프로듀서는 드라마 '도깨비' OST 중 에일리의 '첫눈처럼 너에게 가겠다', 찬열&펀치 '스테이 위드 미(Stay With Me)', 크러쉬 '뷰티풀(Beautiful)', 소유 '아이 미스 유(I Miss You)' 4곡을 히트시키며 국내 최고의 OST 프로듀서로 주목받은 만큼 '브람스를 좋아하세요?'에서도 명품 OST 탄생을 예고했다.이처럼 국내 최고의 OST 프로듀서와 초호화 라인업을 완성한 '브람스를 좋아하세요?' OST는 추후 공개될 2차 라인업에도 깜짝 놀랄만할 라인업이 포진돼 있어 많은 관심이 쏠리고 있다.한편 '브람스를 좋아하세요?'는 스물아홉 경계에 선 클래식 음악 학도들의 아슬아슬 흔들리는 꿈과 사랑에 관한 이야기를 그린 드라마로 박은빈, 김민재 등이 출연한다. 오는 31일 월요일 밤 10시 첫 방송된다.(사진제공: 냠냠엔터테인먼트)bnt뉴스 기사제보 star@bntnews.co.kr