크래비티 (사진=스타쉽)

그룹 크래비티(CRAVITY)가 콘셉트 포토 메이킹 필름을 공개했다.최근 크래비티는 공식 유튜브 채널과 네이버 V 라이브 채널을 통해 ‘크래비티 시즌 2. 하이드아웃 : 더 뉴 데이 위 스텝 인투(CRAVITY SEASON 2. HIDEOUT : THE NEW DAY WE STEP INTO’의 콘셉트 포토 촬영 비하인드가 담긴 영상을 오픈했다.공개된 영상 속 크래비티 멤버들은 시크한 올블랙 패션으로 더욱 성숙하면서 화려한 비주얼을 선보여 눈길을 사로잡는다. 이들은 촬영장 뒤편에서 밝고 활기찬 모습을 드러냈지만, 이내 카리스마 넘치는 눈빛을 뿜으며 순식간에 촬영에 몰입해 감탄을 자아낸다.이어 크래비티는 넓은 초원을 배경으로 순백의 비주얼을 드러내며 180도 다른 매력을 선보이고 있다. 두 번째 콘셉트 이미지 촬영에 나선 크래비티는 “멋진 풍경에서 하는 만큼 많이 좋아해 주셨으면 좋겠다. 많이 기대해주세요”라고 설레는 마음을 전했다.크래비티의 새 타이틀 ‘Flame(플레임)’은 긴장을 늦출 수 없는 역동적인 멜로디 라인이 인상적인 곡으로, 뜨거운 여름에 맞서는 멤버들의 당찬 메시지가 담겨 있다. 해당 곡을 통해 크래비티는 한층 성숙해지고 진화한 팀워크를 선보이며 음악 팬들의 이목을 집중시킬 예정이다.한편 크래비티(세림, 앨런, 정모, 우빈, 원진, 민희, 형준, 태영, 성민)는 오늘 26일 (수) MBC에브리원 '주간 아이돌'을 시작으로 본격적인 신곡 '플레임' 프로모션 활동에 돌입한다.이준현 한경닷컴 연예·이슈팀 기자기사제보 및 보도자료 hub@hankyung.com