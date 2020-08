블랙핑크 로제 'Ice Cream' D-3 (사진= YG 제공)

블랙핑크 로제의 상큼한 매력이 돋보이는 개인 포스터가 공개돼 글로벌 음악팬들의 설렘 지수가 치솟았다.YG엔터테인먼트는 오늘(25일) 오후 4시 공식 블로그에 블랙핑크의 신곡 'Ice Cream' D-3 포스터를 게재했다.포스터 속 로제는 겹겹이 쌓인 층으로 다채로운 맛을 표현한 아이스크림 배경 앞에서 매혹적인 눈빛을 발산했다. 또한 애쉬 퍼플 그레이 컬러 헤어에 포인트를 준 빨간색 머리띠와 옐로우톤의 미니 투피스 의상이 로제의 로맨틱한 면모를 극대화해 눈길을 사로잡았다.블랙핑크는 신곡 'Ice Cream' 발매에 앞서 멤버별 개인 포스터를 순차적으로 공개 중이다. 로제에 앞서 지수와 제니는 각각 사랑스럽고 달콤한 스타일링 콘셉트를 선보여 노래의 전반적인 분위기를 짐작하게 했다.'Ice Cream'은 블랙핑크와 팝스타 셀레나 고메즈가 만났다는 사실만으로 뜨거운 관심을 받고 있다. 이미 두아 리파, 레이디 가가 등 팝스타와의 협업뿐 아닌 온전히 자신들의 음악과 이름만으로 글로벌 음악 시장에서 파급력을 증명했던 블랙핑크인 만큼 이번 신곡에 음악팬들의 기대가 크다.특히 YG는 셀레나 고메즈 외 'Ice Cream'에 참여한 프로듀서진 등을 알 수 있는 크레딧에 대해 철저한 보안을 유지하면서도 블랙핑크의 기존 메가 히트곡 'Kill This Love’와 'How You Like That'이 보여준 힙합 음악 기반의 스웨그나 여전사 이미지와 다른, 차별화를 예고해 궁금증을 더했다.블랙핑크의 'Ice Cream'은 미국 동부 기준으로 8월 28일 0시, 한국 시간으로는 같은날 오후 1시 발매된다. K팝 걸그룹으로서 존재감을 넘어 주류 팝시장서 새로운 길을 개척하고 있는 블랙핑크가 'Ice Cream'을 통해 또 어떠한 기록을 써 내려갈지 주목된다.이준현 한경닷컴 연예·이슈팀 기자기사제보 및 보도자료 hub@hankyung.com