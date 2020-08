KARD, 강렬한 'GUNSHOT' 뮤직비디오 티저 영상 공개

[연예팀] KARD가 강렬한 매력으로 '컴백 D-1'을 알렸다.DSP미디어는 25일 자정 0시 공식 SNS 채널에 KARD의 첫 싱글 'Way With Words'의 타이틀곡 'GUNSHOT' 뮤직비디오 티저 영상을 공개해 글로벌 음악팬들의 이목이 집중됐다.영상 속에는 'GUNSHOT'의 강렬하면서도 묵직한 사운드와 함께 멤버들의 매력 넘치는 모습이 녹아있다. 특히 'GUNSHOT'이 품은 메시지를 상징하는 감각적인 컷들은 물론, KARD만의 파워풀한 퍼포먼스에 벌써부터 컴백에 대한 열기가 더욱 뜨거워지고 있다.KARD는 오는 26일 첫 싱글 'Way With Words'를 발매하고 본격적인 컴백 활동에 돌입할 계획. 'Way With Words'라는 제목처럼, 똑같은 말도 어떻게 하느냐에 따라 듣는 사람이 긍정적으로 혹은 부정적으로 받아들일 수 있는 '말'이 가진 힘을 풀어내는 작품이다.'GUNSHOT' 역시 말이 가진 힘에 대한 심도 있는 이야기를 KARD만의 스타일로 표현한 곡이다. 어떻게 말을 하느냐에 따라 누군가의 삶에 빛을 밝혀줄 수도 있고, 또 반대로 누군가의 삶을 점점 병들어가게 할 수도 있다는 메시지를 KARD의 색깔로 새롭게 완성시켰다.KARD의 첫 싱글 'Way With Words'는 오는 26일 오후 6시 정식 발매되며, 멤버들은 이날 '카운트다운 V라이브'를 통해 '글로벌 히든카드'들과 함께 컴백 신고식을 갖을 예정이다.(사진제공: DSP미디어)bnt뉴스 기사제보 star@bntnews.co.kr