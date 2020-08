오마이걸 유아, 9월 7일 솔로 앨범 발표

그룹 오마이걸 유아 /사진=WM엔터테인먼트 제공

그룹 오마이걸(OH MY GIRL) 멤버 유아가 솔로로 데뷔한다.25일 소속사 WM엔터테인먼트는 "오마이걸 유아가 오는 9월 7일 미니 앨범을 발표해 전격 솔로로 데뷔한다"고 밝혔다.이로써 유아는 오마이걸 멤버 중 처음이자 데뷔 후 5년 만에 첫 솔로 앨범 발매한다.2015년 4월 첫 번째 미니 앨범 'OH MY GIRL'로 데뷔한 유아는 '불꽃놀이', '비밀정원', '다섯 번째 계절' 등으로 음원 차트 1위에 오르며 계단식 성장을 이어왔다.또한 지난 4월 미니 7집 앨범 '논스톱(NONSTOP)'을 발매해 타이틀곡 '살짝 설렜어'로 각종 음원차트 1위 뿐만 아니라 음악방송 8관왕이라는 데뷔 이래 최고의 성적으로 오마이걸의 새 역사를 썼다.특히 유아는 음악 프로그램 뿐만 아니라 다수의 방송과 예능 프로그램 등에 출연하며 존재감을 드러냈다. 순수하고 신비로운 비주얼과 함께 인형같은 비율로 화제를 모으며 데뷔와 동시에 주목을 받았다.또한 유아는 지난해 Mnet '퀸덤'에서 퍼포먼스 유닛 최종 1위를 차지하며 압도적인 퍼포먼스 실력을 입증했다. 무대 위에서 타고난 퍼포먼스 실력과 함께 감각적인 음색의 보컬 실력, 스타성까지 두루 갖추며 일찌감치 솔로 아티스트로서의 가능성을 인정받아왔기에 이번 솔로 출격에 대한 대중들의 기대가 높다.솔로 아티스트로 나서는 유아가 이번 데뷔 앨범을 통해 선보일 무궁무진한 가능성과 음악 세계에 대중의 관심이 집중되고 있다.