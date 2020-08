블랙핑크 지수, 더위 잊게하는 청량+러블리 매력 발산

[연예팀 ]블랙핑크 지수가 신곡 'Ice Cream'의 개인 포스터가 공개됐다.YG엔터테인먼트는 24일 오후 12시 공식 블로그에 블랙핑크의 ‘Ice Cream’ D-4 포스터를 공개했다.포스터 속 지수는 커다란 아이스크림 배경 앞에서 상큼한 미소로 카메라를 응시했다. 긴 생머리에 글리터 메이크업, 플라워 패턴이 강조된 컬러풀한 그의 의상이 시선을 사로잡는다.YG는 앞서 신곡 'Ice Cream'에 대해 "무더운 한여름에 잘 어울리는 매우 시원한 음악"이라고 전했다. 블랙핑크의 기존 히트곡 'Kill This Love’, 'How You Like That'과는 다른 새로운 매력을 예고했다.블랙핑크의 'Ice Cream' 음원은 미국 동부 기준으로 28일 0시, 한국 시간으로는 같은 날 오후 1시 공개된다. 팝스타 셀레나 고메즈와 협업으로 글로벌 음악팬들의 큰 관심이 모아지고 있다. 발매 4일을 앞둔 만큼 순차적으로 다른 멤버들의 개인 포스터가 공개되며 점차 베일을 벗을 것으로 기대된다.블랙핑크는 지난 6월 선공개 타이틀 ‘How You Like That’으로 올해 그 어느 때보다 성공적인 컴백 신호탄을 쐈다. 이 노래는 스포티파이 글로벌 톱 50차트 2위, 미국 빌보드 핫100과 영국 오피셜 싱글 톱100서 각각 33위와 20위에 오르며 K팝 걸그룹 역대 최고 순위를 경신했다.한편, 셀레나 고메즈의 지원사격을 받는 블랙핑크가 10월 2일 첫 정규앨범 발표에 앞서 'Ice Cream'으로 다시 한 번 역대급 글로벌 행보를 이어나갈지 주목된다.(사진제공: YG엔터테인먼트)bnt뉴스 기사제보 star@bntnews.co.kr