슈퍼주니어-K.R.Y. (사진=LabelSJ)

슈퍼주니어-K.R.Y.가 온라인 전용 유료 콘서트 ‘Beyond LIVE’(비욘드 라이브)를 성황리에 마쳤다.지난 23일 네이버 V LIVE를 통해 전 세계 생중계된 ‘Beyond LIVE - SUPER JUNIOR-K.R.Y. : 푸르게 빛나는 우리의 계절 (The moment with us)’ (비욘드 라이브 – 슈퍼주니어-K.R.Y. : 푸르게 빛나는 우리의 계절 더 모먼트 위드 어스)는 풍성한 셋 리스트와 수준 높은 증강현실(AR) 효과, 인터랙티브 커뮤니케이션이 어우러져 한 편의 ‘동화’ 같은 공연으로 글로벌 시청자들을 매료시켰다.이날 슈퍼주니어-K.R.Y.는 지난 6월 8일 발매한 국내 첫 미니앨범 전곡을 포함해 ‘거울 (Mirror)’, ‘애(愛),태우다 (Shadowless)’, ‘Marry U’ 등 슈퍼주니어 앨범에 수록되었던 곡까지 총 16곡의 무대로 좋은 반응을 얻었다. 이외에도 tvN 드라마 ‘하이에나’의 OST ‘한 사람만을 (The One I Love)’,'SBS 드라마 '아름다운 그대에게' OST ‘SKY’ 등 유닛 곡은 물론, 예성의 미니 3집 수록곡 ‘평행선 (Parallel Lines)’, 려욱의 미니 1집 타이틀 곡 ‘어린왕자 (The Little Prince)’, 규현의 사계절 프로젝트 ‘PROJECT : 季’ (프로젝트 : 계)의 첫 곡 ‘Dreaming’ 등 솔로 무대도 준비해 약 120분을 알차게 채웠다.그중 ‘별의 동화 (Midnight Story)’ 무대에서는 여름 밤을 수놓는 풍등과 고풍스러운 성이 나타났고, ‘중 (...ing)’ 무대에는 웅장한 시계탑 안 정교한 시계 속 세상이 펼쳐졌으며, ‘할 수 없는 일 (I Can’t)’ 무대에는 형형색색의 나비가 날아다녔다. 이와 같은 최첨단 AR 효과는 ‘동화’라는 공연 콘셉트를 극대화 시켜, 기존 오프라인 콘서트에서 경험할 수 없었던 온라인 공연 만의 매력을 만끽하기 충분했다.또한 팬들은 한 화면에서 다양한 화면을 볼 수 있는 ‘멀티 뷰 (Multi View)’ 기능과 원하는 화면을 직접 선택할 수 있는 멀티 캠 (Multi Cam)’ 기능으로 5년만에 열린 슈퍼주니어-K.R.Y.의 단독 콘서트를 한층 가깝게 즐길 수 있었다.특히 ‘안방 1열’ 관객들과 호흡하는 인터랙티브 소통 시간에서는 슈퍼주니어-D&E가 깜짝 등장, 콘서트 다음날(24일)인 예성의 생일을 위해 다 같이 케이크를 준비하고 생일 축하 노래를 부르는 등 멤버들의 끈끈한 의리를 자랑했다.이에 슈퍼주니어-K.R.Y.는 “전 세계의 팬 여러분들을 한 번에 볼 수 있어서 정말 좋은 시간이었다. 항상 우리 곁에 있어주는 E.L.F. 들에게 감사하다. 앞으로 더 좋은 모습, 더 좋은 무대로 여러분들을 만나고 싶다.”라며 ‘Beyond LIVE’ 소감을 전했다.더불어 공연 직후에는 해시태그 ‘#SuperJuniorKRY_BeyondLIVE’가 말레이시아, 필리핀, 싱가포르, 태국 등 각 지역 트위터 실시간 트렌드 1위를 휩쓸었고, 네이버 V LIVE 하트 수도 13억 5천만에 달해 이번 콘서트에 대한 글로벌 팬들의 뜨거운 관심을 실감케 했다.한편 ‘Beyond LIVE’는 AR 기술을 활용한 무대 연출, 실시간 인터랙티브 소통 등을 기술과 공연을 결합한 세계 최초의 온라인 전용 유료 콘서트다. 앞서 SuperM(슈퍼엠)을 시작으로 중국그룹 WayV(웨이션브이), NCT DREAM(엔시티 드림), NCT 127(엔시티 127), 동방신기, 슈퍼주니어, 트와이스 등이 ‘Beyond LIVE’에서 성공적인 무대를 펼친 바 있다.이준현 한경닷컴 연예·이슈팀 기자기사제보 및 보도자료 hub@hankyung.com