원호 (사진=하이라인엔터테인먼트)

가수 원호가 시크한 매력이 담긴 첫 번째 콘셉트 포토를 공개했다.하이라인엔터테인먼트는 지난 23일 오후 8시, 공식 SNS 채널을 통해 오는 9월 4일 발매되는 원호의 솔로 데뷔 앨범 ‘Love Synonym #1 : Right for Me (러브 시노님 #1 : 라이트 포 미)’의 첫 번째 콘셉트 포토를 공개했다.공개된 티저 이미지 속 원호는 금발 헤어스타일로 파격 변신해 그윽한 눈빛으로 반전 카리스마를 선보였다.특히 은근히 풀어헤친 셔츠 스타일링으로 묘한 아우라를 발산, 고급스러운 섹시함을 더하며 보는 이들의 시선을 단번에 사로잡았다.타이틀곡 ‘Open Mind(오픈 마인드)’는 리드미컬하면서도 몽환적인 분위기의 일렉트로닉 팝 곡으로 컴백을 기다려준 국내, 해외 팬들 모두와 소통하기 위해 한국어와 영어 등 두 가지 버전으로 발매된다.앞서 선공개 된 ‘Losing You(루징유)’로 전 세계 팬들의 뜨거운 반응을 얻은 원호는 23일(일)부터 4일간 순차적으로 다채로운 콘셉트 포토를 공개하며 컴백 분위기를 한껏 끌어올릴 예정이다.한편 원호는 9월 4일 정식 솔로 데뷔 앨범 ‘Love Synonym #1 : Right for Me (러브 시노님 #1 : 라이트 포 미)’를 발매한다.이준현 한경닷컴 연예·이슈팀 기자기사제보 및 보도자료 hub@hankyung.com