[김혜진 기자] 그룹 크래비티 두 번째 미니앨범 'CRAVITY SEASON 2. HIDEOUT: THE NEW DAY WE STEP INTO' 온라인 쇼케이스가 24일 오후에 진행됐다.그룹 크래비티가 신곡 'Flame' 무대를 선보이고 있다.타이틀곡 ‘Flame’은 자신들의 한계를 시험하듯 격렬한 파워로 무장한 Urban-HipHop 장르의 트랙이다. 긴장을 늦출 수 없는 역동적인 멜로디 라인이 인상적이며, 뜨거운 여름에 맞서는 멤버들의 당찬 메시지 또한 담겨 있다. 정해진 룰을 깨부수고 세상에 나온 크래비티가 전보다 훨씬 자유로움을 느끼고 마침내 자신들의 한계 마저 깨뜨리고자 한다. 파워풀한 질감이 돋보이는 사운드를 아우르는 멤버들의 강렬한 보컬과 랩 라인, 그리고 한층 더 성숙해지고 진화한 크래비티 멤버들의 팀워크가 기대되는 곡이다.(사진제공: 스타쉽엔터테인먼트)bnt뉴스 기사제보 star@bntnews.co.kr