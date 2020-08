슈퍼주니어-K.R.Y. (사진=LabelSJ)

슈퍼주니어-K.R.Y.가 오늘(23일) 온라인 전용 콘서트 ‘Beyond LIVE’(비욘드 라이브)에 나선다.슈퍼주니어-K.R.Y.는 금일 오후 3시부터 네이버 V LIVE에서 생중계되는 ‘Beyond LIVE - SUPER JUNIOR-K.R.Y. : 푸르게 빛나는 우리의 계절 (The moment with us)’을 통해, 보컬 유닛만의 강점을 십분 살린 ‘명품 발라드’ 무대와 최첨단 AR 기술을 조화시켜 한 편의 동화 같은 공연을 펼칠 예정이다.이번 공연에서는 ‘푸르게 빛나던 우리의 계절 (When We Were Us)’, ‘너에게로 (The Way Back to You)’, ‘愛,태우다 (Shadowless)’ 등 세 명의 화음이 돋보이는 유닛 무대와, 예성의 ‘평행선 (Parallel Lines)’, 려욱의 ‘어린왕자 (The Little Prince)’, 규현의 ‘Dreaming’ 등 멤버 별 매력이 돋보이는 솔로 무대도 만날 수 있어 높은 관심이 기대된다.특히 이들은 슈퍼주니어 데뷔 10주년 스페셜 앨범 'MAGIC'(매직)에 수록되었던 ‘도로시(Dorothy)’를 이번 ‘Beyond LIVE’만을 위해 새롭게 편곡했다. ‘동화’라는 콘셉트에 맞게 한층 드라마틱한 전개로 편곡된 ‘도로시(Dorothy)’ 무대는 오랜 시간 슈퍼주니어-K.R.Y.의 단독 콘서트를 기다려온 팬들에게 좋은 선물이 될 것으로 보인다.편곡 버전 ‘도로시(Dorothy)’를 포함해 세 명이 부르는 ‘Marry U’, 미니 1집 ‘부산에 가면 (Way to Busan)’, ‘할 수 없는 일 (I Can’t)’까지 총 4곡의 무대가 최초 공개되는 슈퍼주니어-K.R.Y.의 ‘Beyond LIVE’ 관람권은 현재 네이버 V LIVE에서 구매할 수 있다.이준현 한경닷컴 연예·이슈팀 기자기사제보 및 보도자료 hub@hankyung.com