‘25일 솔로 데뷔’ 김요한, ‘노 모어’ M/V 티저 공개

[연예팀] 가수 김요한이 꾸러기 매력으로 시선을 모았다.김요한은 21일 0시 공식 SNS를 통해 첫 번째 디지털 싱글 ‘노 모어(No More, Prod. Zion.T)’ 뮤직비디오 티저를 공개했다.공개된 티저 영상에는 ‘노 모어’ 음원 일부와 함께 김요한의 장난꾸러기 같은 모습이 담겨있다. 그는 다양한 패션으로 물오른 비주얼을 자랑하는가 하면 풍부한 표정 연기로 보는 재미를 더했다.특히 영상 말미에는 ‘노 모어’ 가사 일부와 프로듀싱을 맡은 자이언티의 목소리가 깜짝 출연해 전곡을 향한 궁금증을 증폭시켰다.김요한이 자이언티만의 트렌디한 음악 감성을 어떻게 소화했을지 이목이 집중된다.한편, 김요한의 첫 번째 디지털 싱글 ‘No More(노 모어)(Prod. Zion.T)’는 오는 25일 오후 6시 각종 음원사이트를 통해 발매된다.김요한의 첫 번째 포토북 ‘One day after another 24/7(원 데이 애프터 어나더 24/7)’는 현재 각종 온라인 음반 사이트에서 예약 판매가 진행 중이다.(사진제공: 위 엔터테인먼트)bnt뉴스 기사제보 star@bntnews.co.kr